Barsinghausen

Der im Januar beendete Umbau des Barsinghäuser Bahnhofes ist nun auch offiziell abgeschlossen. In einer Videokonferenz würdigten am Donnerstagmittag Vertreter des Landes Niedersachsen, der Deutschen Bahn, der Region Hannover und der Stadt Barsinghausen die Bedeutung des Millionenprojekts für den öffentlichen Nahverkehr.

Die Bauarbeiten hatten im April vergangenen Jahres begonnen. Im Mittelpunkt des Umbaus stand die Modernisierung des rund 210 Meter langen Bahnsteigs am Gleis 2. Dieser Bahnsteig ist nun komplett barrierefrei direkt von der Bahnhofsnordseite aus über neu errichtete Zuwege am westlichen und östlichen Bahnsteigende erreichbar. Besonders aufwendig war der Bau einer gewundenen Betonrampe, die von der Ebene des Bahnhofstunnels aus hinauf auf den Bahnsteig 2 führt. Vorher hatte es lediglich eine Treppenverbindung zwischen der Unterführung und der Bahnsteigebene gegeben.

Tunneldecke teilweise geöffnet

Der Bahnsteig am Gleis 2 war zudem angehoben worden, um den Fahrgästen einen stufenlosen Ein- und Ausstieg in die S-Bahnen zu ermöglichen. Der neu gebaute Bahnsteig hat überdies ein taktiles Leitsystem auf dem Boden erhalten, das sehbehinderten Menschen die Orientierung erleichtern soll. Zugleich hat die Deutsche Bahn die Decke des zuvor düsteren Bahnhofstunnels in einem Teilbereich um einige Meter geöffnet, um mehr Tageslicht einfallen zu lassen. Im Zuge des Bahnhofsumbaus sind außerdem die Reste des schon lange nicht mehr benötigten und zuletzt überwucherten Gleises 3 beseitigt worden.

Der Bahnsteig am Gleis zwei ist angehoben und neu gestaltet worden. Quelle: Deutsche Bahn

Während der virtuellen Eröffnungszeremonie betonte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), dass die Barrierefreiheit von Bahnhöfen und Haltepunkten ein wichtiges Anliegen für das Land sei. 92 Prozent aller Bahnstationen seien bereits barrierefrei – deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. „Darauf können wir stolz sein“, sagte der Minister. Mit dem Umbau werde der Schienennahverkehr in der Region Hannover attraktiver. „Ich hoffe, dass dieses Angebot künftig noch mehr in Anspruch genommen wird“, betonte Althusmann.

Ziel: Deutlich mehr Fahrgäste

Der für Wirtschaft und Verkehr zuständige Regionsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD) würdigte den Bahnhofsumbau als Beitrag zur Verkehrswende hin zu einer klimafreundlichen Mobilität. Ziel sei es, die Fahrgastzahlen deutlich zu steigern und die Bahnhöfe weiter aufzuwerten. „Dabei ist Barrierefreiheit sehr wichtig.“

Virtuelle Eröffnungszeremonie: Wegen der Corona-Pandemie können die Bahnbevollmächtigte Manuela Herbort, Regionsdezernent Ulf-Birger Franz (oben rechts), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (unten rechts) und Bürgermeister Henning Schünhof nur online miteinander sprechen. Quelle: Screenshot

Die Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Niedersachsen und Bremen, Manuela Herbort, erläuterte, dass es für ihr Unternehmen ein besonderes Anliegen sei, Verbesserungen für Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen zu schaffen. „Wir schätzen, dass etwa 20 Prozent unserer Kunden betroffen sind“, sagte Herbort. Der abgeschlossene Umbau in Barsinghausen sei für die Bahn ein weiterer Meilenstein.

Gesamtkosten steigen auf 2,5 Millionen

Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) bedankte sich im Namen aller Menschen in der Deisterstadt für die Investitionen von Deutscher Bahn, Land und Region Hannover. Der Bahnhof Barsinghausen habe zentrale Bedeutung als Anlaufpunkt, sagte Schünhof. „Auch viele Fahrradrouten starten von dort.“ Endlich beendet sei nun das Mauerblümchendasein des Gleises 2. „Nun ist alles zeitgemäß und modern gestaltet“, lobte das Stadtoberhaupt.

Nach Angaben der Deutschen Bahn hat der Umbau insgesamt 2,5 Millionen Euro gekostet. Damit ist das Bauvorhaben am Ende deutlich teurer geworden als kalkuliert. Ursprünglich hatte die Bahn mit Kosten von rund 1,7 Millionen Euro gerechnet. Probleme hatte es unter anderem gegeben, weil im Untergrund etliche in den Plänen nicht verzeichnete Kabelstränge aufgetaucht waren, die aufwendig verlegt werden mussten.

Von Andreas Kannegießer