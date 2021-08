Barsinghausen

Der Golfpark am Deister aus Bad Münder richtet erneut die Barsinghäuser Golf-Trophy aus, die in diesem Jahr zum 16. Mal entschieden wird. Das beliebte Turnier findet am Sonnabend, 21. August, auf der Anlage des Golfparks in Bad Münder statt und wird von den Barsinghäusern Fritz Becker und Thomas Körber organisiert. Der Wettbewerb ist ausgeschrieben für Golfspieler, die ihren Wohnsitz in Barsinghausen haben. Teilnehmen können Männer und Frauen aller Leistungsklassen. Wegen einer besonderen Wertungsmethode haben alle, unabhängig von ihrem Golf-Handicap, eine Siegchance.

Bürgermeister ist Schirmherr

Die Meisterschaft steht unter der Schirmherrschaft des Barsinghäuser Bürgermeisters Henning Schünhof, der auch an der Siegerehrung teilnehmen will. Gespielt wird um den Wanderpokal der Stadt Barsinghausen, der beim letzten Turnier vor zwei Jahren von Rüdiger Langfeld gewonnen worden war. Neben dem Wanderpokal wird es wieder zahlreiche von Barsinghäuser Firmen gesponserte Sachpreise geben, die an die Platzierten gehen. Die Organisatoren wünschen sich noch weitere Spenden von Barsinghäuser Unternehmen, um alle Teilnehmer bedenken zu können. Wer spenden möchte, kann per E-Mail an barsinghausengolftrophy2021@t-online.de Kontakt mit den Organisatoren aufnehmen.

Nach dem Turnier soll es neben der Siegerehrung ein gemeinsames Essen und ein gemütliches Beisammensein geben. Wer mitspielen möchte, kann sich über die Golf-App „PC Caddie“ oder per E-Mail an info@deistergolf.de anmelden. Meldeschluss ist der 17. August.

Von Andreas Kannegießer