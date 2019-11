Die Stadtbücherei Barsinghausen bietet an jedem zweiten Mittwoch im Monat einen Bücherspaß für die Jüngsten an, um Jungen und Mädchen im Alter bis zu drei Jahren frühzeitig an den Umgang mit Büchern heranzuführen. Viele Eltern und Großeltern nutzen dieses kostenlose Angebot mit ihren Kindern und Enkeln.