Das Barsinghäuser Stadtfest, das in diesem Jahr zum 49. Mal gefeiert werden sollte, ist endgültig abgesagt. Die Organisatoren vom Verein IG Stadtfest haben am Montag mitgeteilt, dass es in diesem Jahr keine Möglichkeit gebe, die beliebte Großveranstaltung auszurichten. Auch eine als sogenanntes Stadtfest-Trostpflaster konzipierte, für das letzte August-Wochenende vorgesehene Autokino-Veranstaltung in der City ist aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht möglich.

Trauriger Moment für Ausrichter-Team

„Das ist ein trauriger Moment für uns“, sagte IG-Vorsitzender Klaus Danner am Montagnachmittag bei der Bekanntgabe der endgültigen Veranstaltungsabsage im Rathaus. „Wir haben vieles versucht“, berichtete Danner, aber letztlich sei es doch nicht möglich, das Stadtfest oder eine Ersatzveranstaltung auszurichten. „Wir müssen Rücksicht nehmen.“ Nun wollen die Mitglieder der Interessengemeinschaft ihre ganze Kraft auf das Stadtfest am letzten August-Wochenende 2021 richten. Aus symbolischen Gründen soll dann die 50. Veranstaltung begangen werden – so, wie es ohne die Corona-Pandemie auch der Fall gewesen wäre. Die ersten Plakate für 2021 sind schon gedruckt.

Verein hatte zunächst auf Verschiebung gehofft

Das 49. Stadtfest war für den 21. bis 23. August dieses Jahres vorgesehen. Wegen des Verbots für Großveranstaltungen bis Ende August hatte der Verein zunächst auf eine Verschiebung um lediglich zwei Wochen gehofft. Als klar wurde, dass diese Hoffnung unrealistisch sein würde, hatten die Stadtfest-Macher gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat Thomas Wolf an dem „Trostpflaster“ im Autokino-Stil gebastelt. Auf dem Parkplatz Volkers Hof sollten drei Tage lang – vom 28. bis 30. August – abwechselnd Filme gezeigt werden und Live-Bands wie etwa die Jetlags aufspielen. „Das Stadtfest gehört eigentlich zur Identität von Barsinghausen dazu“, sagte Wolf. Deshalb sei auch viel Zeit in die geplante Ersatzveranstaltung investiert worden. Das Autokino-Gelände sollte mit einem Bauzaun umgrenzt werden, wie Danner und Wolf berichteten. Letztlich sei das Projekt aber doch an Sicherheitsbedenken gescheitert. „Wir könnten nicht alles absichern und die Menschen letztlich nicht abhalten“, sagte Danner.

Stadt unterstützt Interessengemeinschaft

Zuspruch für die IG Stadtfest gab es auch von Bürgermeister Marc Lahmann, der zugleich versicherte, dass die Stadt auch die Veranstaltung im nächsten Jahr unterstützen werde. „Es ist schade, aber die Hoffnung, das Stadtfest in diesem Jahr im September oder später ausrichten zu können, wäre wohl unrealistisch gewesen“, sagte Lahmann.

Nach Danners Worten will die IG Stadtfest nun die große Zahl der Festsponsoren aus dem Kreis der heimischen Wirtschaft in einem Brief bitten, das bereits eingezahlte Geld auf den Konten der IG zu belassen. „Wir wollen die Bands für das nächste Jahr schon früh festmachen“, sagte der Vorsitzende, der sich zugleich für die Unterstützung der Kommune bedankte. „Rückendeckung ist für uns wichtig“, sagte er.

Das Barsinghäuser Stadtfest gehört seit Jahrzehnten zu den größten Festveranstaltungen in der Region Hannover. Jedes Jahr strömen Zehntausende von Besuchern an den drei Veranstaltungstagen an den Deister, um bei Livemusik an mehreren Bühnen in der Fußgängerzone eine fröhliche Party zu feiern. Organisiert wird die Riesenfete seit 24 Jahren von dem privaten Verein IG Stadtfest.

Andreas Kannegießer