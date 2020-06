Barsinghausen

Der Umbau des ehemaligen Anna-Forcke-Stifts an der Bergstraße zu einem stationären Hospiz soll voraussichtlich im Spätsommer beginnen. „Wir erwarten die Baugenehmigung in den nächsten Tagen“, sagt Joachim Richter, Vorstand des Vereins für Gemeindediakonie in Barsinghausen. Zur Mitfinanzierung des ehrgeizigen Projekts hat der Verein vor wenigen Wochen eine private Großspende erhalten: Eine Barsinghäuserin, die nicht genannt werden möchte, hat für den Umbau 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die großzügige Spende ist für die Initiatoren des Hospiz-Projekts hochwillkommen, denn der Umbau des denkmalgeschützten, aber maroden Anna-Forcke-Stifts wird teurer als zunächst kalkuliert. Der Verein für Gemeindediakonie geht nun von rund 4,4 Millionen Euro Gesamtkosten aus – das sind rund 10 Prozent mehr als vor einem Jahr. Seinerzeit hatte der Verein die Immobilie am Waldrand von den Vorbesitzern Ernst und Andrea Wildhagen erworben.

Jeder Euro wird gebraucht

„Die Finanzierung ist gesichert“, betont Richter. Dazu leiste die Großspende ihren Beitrag, aber auch geänderte Regeln, sodass der Anteil der KfW-Darlehen an der Gesamtfinanzierung nun größer ausfallen darf als zunächst angenommen. Dennoch wünscht sich der Verein für Gemeindediakonie noch weitere Unterstützung. „Jede Spende entlastet uns von den Darlehen, wir brauchen wirklich jeden Euro“, sagt Richter.

Die Großspende der Barsinghäuserin kam für den Verein für Gemeindediakonie überraschend, wie Richter berichtet. „Ich bin von der Unterstützung und Hilfsbereitschaft überwältigt und danke der Spenderin sehr dafür“, sagt der Vereinsvorstand. Die Zuwendung soll im Sinne der Spenderin hauptsächlich für die Gestaltung des Außenbereiches des Hauses eingesetzt werden, also für den großen Balkon mit Blick weit hinein ins Calenberger Land, und für den Garten. Beide sollen für alle Hospizgäste unabhängig von ihrem Gesundheitszustand zugänglich sein. Dazu müssen die Zugänge aus dem Haus in den Garten und auf den Balkon so gestaltet werden, dass möglichst wenig oder keine unterstützende Hilfe notwendig wird. Der Garten soll mit Wegen und Aufenthaltsbereichen so gestaltet werden, „dass er jederzeit zum Verbleib einlädt“.

Der Blick vom Balkon des Anna-Forcke-Stifts reicht weit hinaus über Barsinghausen und das Deistervorland. Quelle: Andreas Kannegießer

Zehn Hospizplätze sind vorgesehen

Nach dem Umbau des 108 Jahre alten früheren Stiftsgebäudes sollen in dem Komplex zehn Hospizplätze entstehen, außerdem bis zu sieben Kleinstwohnungen im Obergeschoss. Diese sollen für Angehörige der sterbenskranken Menschen zur Verfügung stehen. Später könnten diese Mini-Appartements aber auch genutzt werden, um die Kapazität des Hospizes auf 15 stationäre Plätze zu erweitern. Der Verein für Gemeindediakonie kooperiert mit der Dachstiftung Diakonie, die sich an den Umbaukosten beteiligt. Gemeinsam wollen Verein und Stiftung auch als Gesellschafter der noch zu gründenden gemeinnützigen Betreibergesellschaft für das Hospiz auftreten.

„Es bleibt eine große Herausforderung für alle Beteiligten“, sagt Richter. „Aber mit Unterstützung von Fachplanern und Firmen sowie Spenden bin ich zuversichtlich, dass es gelingt. Jeder, der etwas dazu beiträgt, ist uns herzlich willkommen“. Auch kleine Beträge helfen: Der Verein für Gemeindediakonie hat ein Spendenportal auf der Internetseite www.teaming.net/anna-forcke-stiftinbarsinghausen eingerichtet, auf dem alle Menschen, die einen Euro pro Monat als Unterstützungsbeitrag leisten möchten, sich eintragen lassen können. „Wenn sich viele beteiligen, können wir mit der Ein-Euro-Spende pro Monat viel erreichen.“

Spendenportal ist eingerichtet

Das Portal sei ein halbes Jahr getestet worden, es seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, betont Richter. Die kontinuierliche Unterstützung sei jederzeit kündbar. Wer einen höheren Betrag spenden möchte, kann diesen auch auf das Spendenkonto des Vereins mit der IBAN-Nummer DE 54520604100100611322 überweisen. Laut Richter bieten sich viele Einzelvorhaben im Rahmen des Gesamtprojekts für die Unterstützung an, so etwa die originalgetreue Herrichtung des Treppenhauses oder die Sanierung eines Flurfensters. Die Sanierung dieses Fensters koste mehr als 5.000 Euro.

Der Verein sucht auch nach geeigneten, stilvollen Möbelstücken, um die Gemeinschaftsbereiche des künftigen Hospizes einrichten zu können. Gedacht wird zum Beispiel an Tafeln und große Esstische in Massivholz sowie Kommoden für den Ess- und Gemeinschaftssaal.

Von Andreas Kannegießer