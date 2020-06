Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen erhält in diesem Jahr 518.000 Euro aus Städtebaufördermitteln vom Land Niedersachsen. Das hat das niedersächsische Ministerium für Bauen, Umwelt und Energie mitgeteilt. Die Zuwendung für die Deisterstadt stammt aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt und wird in das Sanierungsgebiet in der Barsinghäuser Nordstadt zwischen der Goethestraße und der Keksfabrik Bahlsen fließen.

Das städtebauliche Sanierungsgebiet in der Nordstadt war seit Jahren aus dem Etat des Förderprogramms Soziale Stadt gefördert worden, das inzwischen aber abgeschafft worden ist. Nach Mitteilung der Barsinghäuser Stadtverwaltung löst das Programm Sozialer Zusammenhalt das frühere Förderprogramm ab. Barsinghausen bleibt bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme Förderkommune und musste sich nicht erneut um die Aufnahme in das Programm bewerben.

Fördermöglichkeiten sind ausgeweitet

Laut Stadtverwaltung sind die Fördermöglichkeiten nun sogar ausgeweitet worden. Bezuschusst werden kann nun nicht mehr nur die Beseitigung städtebaulicher Missstände. Im Sinne einer sozialen Stadtgestaltung rücken auch Themen wie die Senioren- oder Gesundheitspolitik stärker in den Fokus. Das Quartiersmanagement soll gestärkt werden, zusätzlich sind nun auch ehrenamtliche Bürgerleistungen förderfähig. Darüber hinaus ist der Klimaschutz als wichtige Voraussetzung für die Förderung festgeschrieben.

Die Investitionen, die in die Barsinghäuser Nordstadt fließen, sind in einem mehrjährigen Rahmenplan festgelegt worden, sodass die Kommune einigermaßen verlässlich mit den jährlichen Zuwendungen planen kann. Die Fördersumme in Höhe von 518.000 Euro sei etwas geringer ausgefallen als beantragt, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Geld wird für die laufenden Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau mehrerer Wohnstraßen im Bereich Heinrich-Heine-Platz, Eichendorffstraße und Fritz-Reuter-Platz verwendet. Außerdem fließe Geld in Quartiersmanagementaufgaben, sagt Stadtsprecher Andreas Schröter.

Von Andreas Kannegießer