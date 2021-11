Barsinghausen

Im Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 haben sich rund 100 Menschen am Dienstagabend zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche Barsinghausen versammelt. Alle evangelischen Gemeinden der Kirchenregion Barsinghausen, die katholische St.-Barbara- und die freikirchliche Hoffnungsgemeinde sowie die Siegfried-Lehmann-Stiftung und die Stadt Barsinghausen hatten zu diesem Gottesdienst eingeladen.

Am 83. Jahrestag der Novemberpogrome in Nazideutschland erinnerte Pastorin Uta Junginger daran, dass damals die Synagogen in Brand gesetzt und jüdische Geschäfte geplündert wurden sowie Tausende Menschen dem Hass und der Gewalt ausgesetzt waren. „Auch in Barsinghausen“, sagte die Pastorin. Es sei wichtig, dieses Geschehen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und ein Zeichen zu setzen – für Frieden und Toleranz.

Namen der Opfer verlesen

Sybille Busse vom Kuratorium der Siegfried-Lehmann-Stiftung verlas die Namen von 45 Opfern des Nazi-Terrors aus Barsinghausen – von Kleinkindern bis zu hochbetagten Senioren, zumeist jüdischen Glaubens. „Sie wurden deportiert, ermordet oder in den Tod getrieben“, sagte Busse.

Hauptkonfirmanden der Mariengemeinde beteiligten sich an der Gestaltung des Gottesdienstes und riefen unter anderem dazu auf, die Augen nicht vor einem wachsenden Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Gegenwart zu verschließen. In der Tradition seiner Amtsvorgänger appellierte Bürgermeister Henning Schünhof zu mehr Menschlichkeit. Diese Appelle fallen laut Schünhof auch auf fruchtbaren Boden. Jeder sei aufgerufen, „sein eigenes Handeln im Hier und Jetzt zu überprüfen“ und alles zu tun, damit sich Hass und Hetze nicht wiederholen.

Im Anschluss an den Gottesdienst legte der Bürgermeister gemeinsam mit Hauptkonfirmanden und Gottesdienstbesuchern zwei Kränze auf dem alten jüdischen Friedhof am Deisterrand oberhalb des Waldhofes nieder.

Von Frank Hermann