„Basche bringts“ – so heißt ein neuer Lieferservice des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen in Kooperation mit der Deister-Apotheke. Gewerbliche Mitglieder des Marketingvereins können ab Montag, 21. Dezember, den Botendienst der Apotheke für die Auslieferung ihrer Waren an Kunden im Barsinghäuser Stadtgebiet nutzen. Dieser Service soll im Corona-Lockdown sowohl die Barsinghäuser beim Einkauf von zu Hause aus als auch die lokalen Geschäfte unterstützen.

Bis vor die Haustür

Alle Kunden, die im Barsinghäuser Stadtgebiet mit allen 18 Ortsteilen wohnen, können von „Basche bringts“ profitieren: Sie bestellen kontaktlos per Telefon oder online im Geschäft und klären die Bezahlung. Der Händler bereitet anschließend den Warenversand vor. Erreicht die Bestellung spätestens vormittags um 11 Uhr den Sammelpunkt für den Botendienst an der Apotheke, so wird die Ware noch am selben Tag und unter Beachtung der Hygieneregeln bis vor die Haustür zugestellt. Allerdings dürfen die Warenpakete höchstens zehn Kilogramm wiegen.

Neuer Service, neues Logo: Der Lieferservice "Basche bringts" startet am Montag, 21. Dezember. Quelle: Unser Barsinghausen

„Uns ist es ein Herzensanliegen, in dieser herausfordernden Zeit für unsere Kundschaft da zu sein und zu zeigen, dass der Einzelhandel in Barsinghausen gemeinsam an einem Strang zieht“, sagt Hendrik Mordfeld, erster Vorsitzender von Unser Barsinghausen. Gewerbliche Mitglieder des Stadtmarketingvereins dürfen diesen Lieferservice ab Montag zunächst in einer Testphase bis zum 10. Januar kostenfrei nutzen. Danach werde dieser Testphase ausgewertet und geschaut, wie „Basche bringts“ angenommen wurde.

Bequemer Einkauf

Besonderer Dank gelte Harald Klöber, Inhaber der Deister-Apotheke an der Breite Straße. „Durch seine unbürokratische Unterstützung mit dem Botendienst sind wir in der Lage, jetzt schnell und gemeinschaftlich zu handeln“, erläutert Mordfeld. Für viele Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können oder wollen, ermögliche „Basche bringts“ einen bequemen Weihnachtseinkauf und zugleich eine Hilfestellung für lokale Unternehmen.

Von Frank Hermann