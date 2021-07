Unter dem Motto „Basche ohne Gewalt“ hat der Präventionsrat in Barsinghausen eine Informationskampagne gestartet: Aufkleber mit QR-Code und Telefonnummern sollen Opfern von körperlicher und seelischer Gewalt helfen, sich aus ihrer Notlage zu befreien. Die Sticker sollen an Schulen und in Betrieben verteilt werden.