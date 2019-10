Barsinghausen

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat für seine Kindertagesstätte Baschelino eine Kooperation mit dem Handballverein Barsinghausen ( HVB) geschlossen. Künftig nehmen Jungen und Mädchen aus der Kita einmal pro Woche am sportlich-spielerischen Bewegungstraining in der Glück-Auf-Halle teil. ASB-Geschäftsführer Jens Meier und HVB-Vorstand Gerd Köhler unterzeichneten jetzt die neue Vereinbarung.

Kindliche Entwicklung fördern

Qualifizierte HVB-Übungsleiter betreuen zusammen mit Baschelino-Mitarbeitern die Trainingsstunde dienstags von 14.30 bis 15.30 Uhr. Dabei steht nicht nur Handball auf dem Programm für die Vier- bis Sechsjährigen, sondern auch eine Vielzahl von Bewegungsspielen. „Gut strukturierte Bewegung ist ein elementarer Bestandteil kindlicher Entwicklungsförderung. Darum bieten wir solche Spielformen an und kombinieren dabei soziales Lernen mit körperlicher Aktivität“, erläuterte Köhler.

Jens Meier (links), Melanie Zitzmann und Gerd Köhler freuen sich gemeinsam mit den Kindern auf die Zusammenarbeit beim Handball. Quelle: Frank Krüger (ASB)

Vorrangiges Ziel der neuen Kooperation von ASB und HVB sei es, den Kindern viel Freude an Sport und Bewegung sowie den Wert einer Teamsportart zu vermitteln. Beginnen soll das wöchentliche Training für die Baschelino-Kinder direkt im Anschluss an die Herbstferien mit der ersten Übungsstunde am 22. Oktober. „Das ist etwas völlig Neues für unsere Kinder und wir freuen uns alle sehr darauf“, sagte Kita-Leiterin Melanie Zitzmann.

Kita vor elf Jahren eröffnet

Die Kita Baschelino an der Hannoverschen Straße war bei ihrer Eröffnung vor elf Jahren die erste Kindertagesstätte des ASB-Kreisverbandes Hannover-Land/ Schaumburg. Zum pädagogischen Konzept gehören viele Kreativaktionen und ein gesundes Essen sowie eine Erweiterung des Bewegungsangebotes dank der neuen Zusammenarbeit mit dem Handballverein.

Von Frank Hermann