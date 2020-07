Egestorf

Auch die Kleingärten gegenüber dem Friedhof in Egestorf sollen mit Häusern bebaut werden. Das hat der Rat entschieden und damit – wie es sich im Bauausschuss bereits angedeutet hatte – gegen den Vorschlag der Verwaltung gestimmt. Diese wollte entgegen der anfänglichen Planung für das Neubaugebiet am Rottkampweg das sogenannte Grabeland nicht mehr berücksichtigen.

Soziale Funktion?

Allein Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) sprach sich in der Ratssitzung dafür aus, den Geltungsbereich im Flächennutzungsplan zu ändern und die Kleingärten aus der Planung herauszunehmen. Schrebergärten seien in der Stadt rar gesät und erfüllten zudem eine soziale Funktion, vor allem für Familien mit Kindern, die in einem Mietshaus wohnen, sagte er. Das war für die Mehrheit im Rat offenbar kein Argument. Das Neubaugebiet am Rottkampweg biete ideale Voraussetzungen, um integriert und verdichtet bauen zu können, befanden die Ratspolitiker.

Hohe Nachfrage nach Baugrundstücken

Die Nachfrage nach Baugrundstücken im Stadtgebiet ist hoch. Dort, wo sich die Kleingärten befinden, will der Grundeigentümer seniorengerechte Bungalows bauen. Ansonsten sollen am Rottkampweg Einfamilienhäuser mit ausgebautem Dach und maximal zweigeschossige Reihenhäuser entstehen.

Umstritten bei den Anwohnern

Nicht alle Anwohner sind mit dem Neubaugebiet einverstanden. Kritiker befürchten eine zunehmende Verkehrsbelastung und die Zerstörung einer wichtigen Frischluftschneise.

