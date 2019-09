Barsinghausen

Offenbar als Folge des heftigen Sturmes am Montagmorgen ist am späten Vormittag in der Straße Am Waldhof ein kleinerer Baum abgebrochen und auf ein Auto gestürzt. Die Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr rückte mit sechs Aktiven an und zersägte den Baum. Außerdem beseitigten die Einsatzkräfte einige Meter weiter den herunterhängenden Ast eines weiteren Baumes, der offensichtlich auf die Straße zu stürzen drohte. Der Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen gering: Die massive Dachreling des Skoda Octavia, auf den der Baum gestürzt war, hat den Stamm offenbar so abgefangen, dass schwerere Schäden an dem Fahrzeug ausgeblieben sind.

„Wie in Zeitlupe“

Das betroffene Fahrzeug gehört einer Mitarbeiterin des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). Eine Kollegin habe gegen 11.40 Uhr zufällig von ihrem Bürofenster aus beobachtet, wie der Baum „wie in Zeitlupe“ umgefallen sei, berichtete die Frau. Ansonsten ist Barsinghausen von den Auswirkungen des Sturmes am Montagmorgen weitgehend verschont geblieben: Der Einsatz am Waldhof blieb für die Feuerwehren im Stadtgebiet bis zum Nachmittag der einzige im Zusammenhang mit dem Unwetter.

Der Schaden an dem betroffenen Auto ist nach ersten Erkenntnissen gering geblieben. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer