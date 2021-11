Nordgoltern

Aus einer Garage an der B65 in Nordgoltern haben unbekannte Täter am Wochenende Baustellenwerkzeug entwendet. Der Diebstahl muss zwischen Sonnabend, 27. November, 15.30 Uhr, und Sonntag, 28. November, 13 Uhr, passiert sein. Gestohlen wurden Werkzeuge im Wert von etwa 14.000 Euro. Um welche Art von Werkzeugen es sich dabei handelt, könne noch nicht gesagt werden, da das Opfer keine Unterlagen vorlegen konnte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Kommissariat in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs