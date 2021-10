Groß Munzel

Es handelt sich an dieser Stelle um einen der nördlichsten Punkte auf Barsinghäuser Gebiet – mit Blick auf Wohnbebauung trifft dies auf jeden Fall zu. Zwischen Groß Munzel und dem Abzweig nach Holtensen unmittelbar vor der Auffahrt Kolenfeld zur Autobahn 2 und damit kurz vor Wunstorfer Gebiet gibt es nun eine wichtige Neuerung im Straßenverkehr: eine Bedarfsampel.

Die Technik trägt ihren Namen, weil die Ampel normalerweise komplett dunkel ist und kein Licht anzeigt – aber bei Bedarf von Nutzern aktiviert werden kann und dann für Autofahrer auf Rot springt. Vor Beginn der Herbstferien nahm die Stadt Barsinghausen die sogenannte Fußgängerlichtsignalanlage (LSA) in Betrieb. Dabei handelt es sich um den Knotenpunkt der Kreisstraße 254 und der Landesstraße 392. „Die Installation der neuen LSA an dieser Stelle konnte ohne Verkehrsbeeinträchtigungen abgeschlossen worden“, sagt Benjamin Schrader, Sprecher der Stadt Barsinghausen.

Verkehrsaufkommen ist hoch

Für die Fußgänger und Radfahrer, die die L 392 an dieser Stelle zwischen Holtensen und Groß Munzel queren möchten, trägt die neue Bedarfsampel erheblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Denn dieser Bereich ist wegen des kurz vor Autobahnauffahrt hügeligen Straßenverlaufs oft schwer einsehbar – von einem obligatorisch hohen Verkehrsaufkommen nahe einer Autobahnabfahrt ganz zu schweigen.

Und an dieser Stelle wird es in der Zukunft nicht ruhiger. Insbesondere durch die Erschließung und den Ausbau des Logistikgewerbegebietes an der L 392 durch die HRG-Hannover Region Grundstücksgesellschaft entsteht ein Zuwachs an Verkehrsbewegungen. Daher werde jetzt die Sicherheit im Straßenverkehr zwischen diesen beiden Barsinghäuser Ortsteilen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer gestärkt, teilt die Stadt mit.

Jetzt fehlt nur noch ein Fuß- und Radweg

Die Errichtung der Bedarfsampel war auch Bestandteil des Erschließungsvertrages zwischen der Stadt Barsinghausen und der HRG zum entsprechenden Bebauungsplan. Über die Höhe der Investitionssumme kann die Stadt keine Angaben machen. Denn gemäß der geschlossenen Vereinbarung übernimmt die Kosten der installierten Lichtsignalanlage an diesem Knotenpunkt die HRG.

Hinter der Ampel gibt es nun jedenfalls einen grünen Haken für „erledigt“. Für einen optimalen Anschluss fehlt jetzt nur noch ein Fuß- und Radweg vom Ortsausgang Holtensen zur L 392. Wie Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof mitteilt, sei die Stadt dazu in sehr guten Gesprächen mit der Region Hannover. In der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 17. November steht ein Bericht über den aktuellen Sachstand zu diesem Projekt auf der Tagesordnung.

Von Stephan Hartung