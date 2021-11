Barsinghausen

In der Region Hannover gilt ab Mittwoch die Corona-Warnstufe 2. Für die Weihnachtsmärkte heißt dies, dass sich selbst Geimpfte und Genesene für einen Besuch testen lassen müssen. Bedeutet 2-G-Plus bereits das Ende des Barsinghäuser Weihnachtsdorfs, nur wenige Tage nach Beginn der Adventszeit?

Aus Sicht der Schausteller ist das, was sich die Landesregierung als Infektionsschutzmaßnahmen ausgedacht hat, ziemlich bitter. Waren die 2-G-Regelung sowie die Maskenpflicht schon keine attraktiven Argumente für den Besuch eines Weihnachtsmarkts, so befürchten die Buden- oder Karussellbetreiber mit Einführung von 2-G-Plus, dass noch mehr Menschen den Märkten fernbleiben werden. Die Schausteller in Barsinghausen wollen in dem Fall das Weihnachtsdorf lieber abbrechen.

Weihnachtsdorf lebt von Spontanität

„2-G-Plus wäre das Aus für das Weihnachtsdorf, denn das lebt ja zu einem großen Teil davon, dass die Leute spontan auf einen Glühwein oder eine Bratwurst vorbeikommen“, sagt Sabrina Böttner-Kunth aus Holtensen bei Wennigsen. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann den kleinen Schmalzkuchenstand und den Glühwein-Verkauf am Thie. „Mit 2G hatten wir uns und auch die Gäste angefreundet, doch 2-G-Plus nimmt uns jede Chance, unseren Verkauf wirtschaftlich zu betreiben.“ Sie und ihr Mann hätten seit der Öffnung des Weihnachtsdorfs am 22. November bis heute gerade die Kosten für die gekauften Waren eingespielt. Womöglich blieben sie jetzt auf einer Menge Glühwein sitzen“, bedauert Böttner-Kunth.

Die Plakate in und um Barsinghausen werben noch für einen Besuch des Weihnachtsdorfs. Quelle: Mirko Haendel

Kinder kommen nicht ohne Eltern

Auch Gerhard Mai, der das kleine Kinderkarussell im Zentrum des Weihnachtsdorfs betreibt, glaubt nicht, dass die Verhandlungen, die der Schaustellerverband mit der Landesregierung führt, noch eine Sonderregelung für die Weihnachtsmärkte bringen. Bei 2-G-Plus sei aller Wahrscheinlichkeit Schluss für ihn. Dann geht’s ans Abbauen. „Ich glaube nicht, dass es sich dann noch lohnt. Kein Vater und keine Mutter werden außerhalb des Thies stehen und ihre Kinder alleine zum Karussellfahren zu mir schicken“, glaubt der Schausteller aus Eilvese bei Neustadt am Rübenberge. Er habe kein Verständnis für solch harte Regelungen und würde ein Vorgehen wie in einigen skandinavischen Ländern befürworten: „Da können die Leute selbst entscheiden, was sie in der Situation für richtig halten“, sagt Mai.

Lesen Sie auch 2-G-plus auf Weihnachtsmärkten in Niedersachsen: Schausteller schreiben Brandbrief

Wenn es dem Schaustellerverband bis Mittwochvormittag nicht gelungen ist, eine Aufweichung der Regelung für Weihnachtsmärkte zu erreichen, dann wird also das Barsinghäuser Weihnachtsdorf aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht mehr öffnen.

Von Mirko Haendel