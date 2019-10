Barsinghausen

Viel Lob von Besuchern für die Angebotsvielfalt, aber auch Kritik einiger Aussteller am geringen Publikumszuspruch: Bei der bereits 16. Auflage der Kunsttage Barsinghausen sind am Wochenende zwei Tage lang mehrere Hundert Besucher in entspannter Atmosphäre durch das Schulzentrum Am Spalterhals flaniert und haben an den Ständen von insgesamt mehr als 90 Ausstellern nach Schnäppchen gesucht. Am frühen Sonntagmorgen hatten sich schon gut zehn Minuten vor dem offiziellen Beginn etwa zwei Dutzend Besucher an der Kasse für 2 Euro pro Ticket ihren Eintritt gesichert.

„Gestern waren insgesamt rund 400 Menschen da. Für einen Sonnabend, an dem viele noch einkaufen gehen, war das schon ganz gut“, sagte Kassiererin Claudia Stampe im Eingangsbereich. Trotzdem mischte sich in die Halbzeitbilanz einiger Aussteller auch Kritik: „Es war gestern ernüchternd. Die meisten von uns Ausstellern haben viel zu wenig eingenommen, weil so wenig Leute da waren“, sagte Aussteller Michael vor dem Berge aus Extertal.

Zur Galerie Bei den Kunsttagen haben am Wochenende im Schulzentrum Am Spalterhals mehr als 90 Aussteller ihre Arbeiten angeboten. Am ersten Tag kamen rund 400 Besucher.

Am Sonntagmorgen zählte Ute Meffert aus Gehrden zu den ersten Besuchern. Sie war mit ihren Freundinnen zum Kunsthandwerkermarkt gekommen. „Wir sind jedes Jahr dabei, weil man in Ruhe nach einem Geschenk Ausschau halten kann“, sagte Meffert. Genug Auswahl gab es dafür. An den Ständen und Verkaufstischen war wirklich für jeden Geschmack etwas zu finden: handgefertigter Schmuck, Holz-, Papier- und Keramikarbeiten, Dekorationen, Textilien, Gartenschmuck und Seifen.

Lange Schlangen bildeten sich vor allem immer wieder am Stand von Peter Koch aus Elze. Er präsentierte dort nicht nur Schmuckstücke aus alten Kaffeekapseln. Ein echter Hingucker waren für viele Gäste auch seine mühevoll gestalteten Bücher, die wegen einer besonderen Falttechnik nicht nur weiterhin gelesen werden können, sondern auch als echter Blickfang im Regal dienen. „Ich falte nur im Randbereich. Für ein anspruchsvolles Motiv benötige ich etwa eine Woche“, sagte Koch.

Aussteller Peter Koch zeigt seine mühevoll gestalteten Bücher. Eine besondere Klapptechnik ermöglicht es, die Werke trotzdem noch zu lesen. Quelle: Ingo Rodriguez

Für Mario Giovelli aus dem Organisationsteam einer Veranstaltungsagentur aus Hannover ist die viel gelobte Angebotsvielfalt eine Besonderheit der Kunsttage: „Wir konzentrieren uns bei der Ausstellersuche auf das Umland und wollen auch neue Angebote präsentieren“, sagte Giovelli. Seine Halbzeitbilanz fiel positiv aus. „Der Sonnabend war okay“, sagte Giovelli. Weniger Meter weiter bestätigte dies auch die Verkäuferin von handgefertigtem Schmuck, Petra Brammen aus Lippstadt. „Mit gestern bin ich ganz zufrieden, man darf aber auch nicht zu viel erwarten“, sagte Brammer.

Bei den Kunsttagen schlendern die Besucher durch das Schulzentrum und suchen an den Ständen der Aussteller nach Schnäppchen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bernd Paulmann, Ehemann einer Ausstellerin aus Hildesheim, überspielte seine Unzufriedenheit mit Humor: „Lassen Sie heute ruhig ein paar Leute mehr rein“, sagte er im Vorbeigehen zur Helferin an der Eingangskasse. Auf Nachfrage wurde er deutlicher: „Ich habe von etlichen Ausstellern gehört, dass sie mehr erwartet haben“, sagte Paulmann.

