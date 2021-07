Egestorf

Die Bücherpaten aus Egestorf sind zufrieden: Der Büchertisch wurde gut angenommen. Mehr als 200 Bücher aus dem Restbestand des öffentlichen Bücherschranks wurden kostenlos weitergegeben. Krimis, Thriller, Romane und Kinderliteratur, dazu noch Spiele, DVDs und Hörbücher.

Bücherpaten müssen Nachschub holen

Schon bevor es eigentlich offiziell losging, seien die ersten Besucher dagewesen. Ab da sei es ein ständiges Kommen und Gehen gewesen – aber ohne Gedrängel und Warteschlangen, berichten die Bücherpaten. Nach nur einer Stunde seien so viele Bücher abgeräumt gewesen, dass sie Nachschub aus der Reserve zu Hause holen mussten. Auch einige Kunden hatten Bücher zum Tauschen mitgebracht.

Spontane Spenden für Hochwasseropfer

Einige Besucher seien von der Aktion außerdem so angetan gewesen, dass sie unbedingt eine Spende beitragen wollten. Das war aus Sicht der Bücherpaten eigentlich gar nicht vorgesehen. Kurzerhand sei deshalb eine Spardose aufgestellt worden, in der sich hinterher 44 Euro befanden. Das Geld soll nun an die Hochwasseropfer im Westen Deutschlands gespendet werden.

Nächster Büchertisch am 12. September

Den Termin für die nächste Büchertisch-Aktion haben die Paten bereits festgelegt. Der ist am Kommunalwahl-Sonntag, 12. September. Unabhängig davon ist der öffentliche Bücherschrank, den es jetzt seit zwei Jahren in Egestorf gibt, täglich geöffnet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, das Angebot zu nutzen. Die alte, leuchtend grün und gelb lackierte Telefonzelle steht an der Nienstedter Straße zwischen Kirche und Feuerwehrhaus. Ohne Formalitäten kann man dort Bücher bringen, tauschen oder mitnehmen.

Diese Dinge wurden am Bücherschrank einfach hingestellt, ein Flohmarkt sei das hier aber nicht, betonen die Bücherpaten. Quelle: privat

Leider seien zuletzt wiederholt Dinge vorgefunden worden, die mit Literatur nichts zu tun haben, bedauern die Bücherpaten, die den offenen Bücherschrank ehrenamtlich betreuen und dort mehrmals in der Woche nach dem Rechten sehen. Pflanzen, Becher, Sprühdosen, allerlei Zeugs zum Nähen und sogar ein Campingkocher wurden dort schon stehengelassen. Die Bücherzelle sei kein Flohmarkt für überflüssige Dinge, betonen die Familien Delto, Richter und Rühe.

Von Jennifer Krebs