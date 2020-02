Landringhausen

Auf der Suche nach einem neuen Treffpunkt für Landringhausen hat die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Barsinghausen jetzt einen Antrag eingereicht. Die Verwaltung wird darin beauftragt, „in das Planungsverfahren zum Erwerb und Umbau beziehungsweise Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Landringhausen in 2020 einzutreten“. Die Planungen sollen in enger Absprache mit den Vereinen im Dorf erfolgen, wünschen sich CDU und FDP. Die erforderlichen Haushaltsmittel sollen im Haushaltsplan 2022/2023 eingestellt werden. Über den ILE-Topf ließen sich mitunter Fördermittel akquirieren. Mit dem Programm Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) fördert das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium den ländlichen Raum.

Ein neuer Treff für die Generationen

Zum Einstieg in die Planungen für ein Dorfgemeinschaftshaus oder einen Generationentreff in Landringhausen will die CDU/FDP-Gruppe ihren Antrag am Donnerstag, 20. Februar, um 17.15 Uhr im Gasthaus Riechers, Niedernfeldstraße 8, vorstellen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Wohin mit der dörflichen Jugendarbeit?

Wenn das Gasthaus Riechers voraussichtlich im Oktober schließt, fällt der große Saal als Treffpunkt fürs Dorf weg. „Dann gibt es gar nichts mehr hier“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Sprecher der CDU/FDP-Gruppe Fred Wellhausen. In der Gaststätte werden seit vielen Generationen nicht nur Familienfeiern, Hochzeiten und Geburtstage gefeiert. Dort treffen sich auch die Feuerwehr und die anderen örtlichen Vereine. Es finden Tanzveranstaltungen, Neujahrsempfänge und Blutspenden statt. Mit der Schließung der Gaststätte werde es für die Bewohner des Dorfes keine räumliche Möglichkeit für das dörfliche Leben und auch nicht mehr für die zeitgemäße dörfliche Jugendarbeit geben, schreiben CDU und FDP in ihrem Antrag.

Im Gespräch auch mit der Kirche

Die Dorfgemeinschaft in Landringhausen bemüht sich seit über einem Jahr – seitdem bekannt ist, dass das Gasthaus Riechers als einzige Dorfkneipe schließt – darum, neue geeignete Räume für das Dorf zu finden. Zu den möglichen Alternativen, die von der Arbeitsgemeinschaft der Landringhäuser Vereine ausgelotet werden, gehört unter anderem eine Mitnutzung des Gemeindehauses neben der Kirche.

Von Jennifer Krebs