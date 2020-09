Barsinghausen

Barsinghausen läuft – auch in den Zeiten von Corona. Als Folge der Pandemie hatte Organisator Marc Wilke die beliebte Laufveranstaltung für den guten Zweck, die für den ersten Sonnabend im September geplant war, zwar absagen müssen.

Als Ersatz gab es aber eine Laufwoche – mit Erfolg, denn im Schnitt gingen 35 Teilnehmer auf die Strecke. Außerdem beteiligten sich 197 Personen an der Spendensammlung. So kam eine Gesamtsumme von 2030 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an die Clinic Clowns in Hannover und für den Ambulanten Hospizdienst Aufgefangen in Barsinghausen geht. Damit ist die Spendensumme für die beiden Einrichtungen in den elf Jahren seit der Premiere von Barsinghausen läuft auf insgesamt rund 35.000 Euro angestiegen.

Laufwoche ersetzt das Sportevent

Auf eine Neuauflage des Sportevents Barsinghausen läuft mit bis zu 500 Teilnehmern an einem Nachmittag in der Barsinghäuser Innenstadt musste Wilke in diesem Jahr wegen der Corona-Krise verzichten. „So viele Menschen auf engem Raum im Start- und Zielbereich, das wäre nicht machbar gewesen“, sagt er. Dennoch wollte der Ideengeber dieses Charity-Lauftreffs nicht ganz auf ein sportliches Angebot in Kombination mit einer Spendensammlung für zwei soziale Einrichtungen verzichten – und organisierte stattdessen die Laufwoche.

Christina Briesenick und Harald Kleine setzen ihre Namen auf die Spendendenbox und beteiligen sich an der Geldsammlung für einen guten Zweck. Quelle: Frank Hermann

Von Montag bis Sonnabend hatten Läufer täglich von 18 bis 19.30 Uhr die Gelegenheit, in Eigenregie die gewohnte Laufrunde zu absolvieren. Wilke und einige Helfer waren in dieser Zeit mit einem Infostand vor der Klosterkirche vertreten und baten um Geldspenden für die Clinic Clowns und für den Aufgefangen-Hospizdienst.

Erwartungen übertroffen

„Im Vorfeld hatte ich mit 20 bis 30 Läufern pro Tag gerechnet, gekommen sind im Durchschnitt sogar 35 Sportler. Das ist ein wirklich sehr gutes Ergebnis, bei einem deutlich geringeren Aufwand im Vergleich zur üblichen Laufveranstaltung“, sagt Wilke. Unter den Läufern habe es eine „tolle Stimmung“ gegeben. „Jeder war mit viel Spaß dabei.“

Doppelter Einschnitt

Für Barsinghausen läuft bedeutet das Corona-Jahr 2020 einen doppelten Einschnitt, denn Marc Wilke zieht sich mit Abschluss der Laufwoche aus der Organisation zurück. Er übergibt die Verantwortung an Maren Wüsteney vom TSV Barsinghausen und an Benjamin Grüne vom TSV Kirchdorf. „Beide bringen viel Idealismus mit, darum gebe ich die Veranstaltung auch leichten Herzens ab“, betont Wilke.

Zwar habe er den beliebten Benefiz-Volkslauf stets mit viel Herzblut organisiert und auch jedes Jahr weiter entwickelt. „Aber es war auch immer sehr aufreibend und hat viel Kraft gekostet“, erläutert der Barsinghäuser. Im Corona-Sommer habe er dann für sich entschieden, einen Schlusspunkt zu setzen. „Es ist genau der richtige Entschluss, jetzt loszulassen“, sagt Wilke, der künftig als Läufer und Helfer bei Barsinghausen läuft mitmachen will.

Von Frank Hermann