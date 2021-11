Barsinghausen

Gekleidet in bergmännischer Tracht sowie mit Grubenlampen und Fackeln in der Hand haben rund 80 Bergleute aus dem ehemaligen Deisterrevier sowie aus dem Harz am Sonnabend ihrer toten Kameraden gedacht. Vor dem Glück-Auf-Gedenkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße riefen Vertreter der zehn beteiligten Bergmannsvereine die Namen der im Vorjahr verstorbenen Mitglieder. Pastor Sebastian Kühl von der evangelischen Christusgemeinde aus Egestorf hielt eine kurze Andacht.

Diese feierliche Zeremonie am Vorabend des Ewigkeitssonntages (Totensonntages) gehört zu den Traditionen der Bergleute aus dem ehemaligen Steinkohle- und Kalirevier zwischen Deister und Steinhuder Meer. Hildegard Schön vom gastgebenden Bergmannsverein Glück-Auf aus Barsinghausen sprach am Rande der Feierstunde von einer „Tradition des Erinnerns“.

Glück-Auf-Vorsitzender Alfred Schön (links) und Pastor Sebastian Kühl gedenken der verstorbenen Bergleute. Quelle: Frank Hermann

„Das ist den Leuten, die früher in die Stollen eingefahren sind und unter Tage eine schwierige Arbeit verrichtet haben, sehr wichtig. Da haben Kameradschaft und Zusammenhalt einen ganz besonderen Stellenwert, auch über den Tod hinaus“, erläuterte Schön, deren Ehemann Alfred den Barsinghäuser Verein sowie den 1952 gegründeten Arbeitskreis (AK) der Bergmannsvereine Deister und Umgebung mit derzeit rund 500 Mitgliedern leitet.

Für die Feier gilt 2-G-Regel

Nach der Corona-Pause im Vorjahr sowie angesichts steigender Infektionszahlen haben die Organisatoren lange Zeit überlegt, ob und wie sie die Gedenkfeier im November 2021 ausrichten können. „Aber wir haben uns gegen eine Absage und für die 2-G-Regelung entschlossen“, betont Hildegard Schön. Die Zeremonie unter freiem Himmel sowie das gemeinsame Tscherperessen in der weitläufigen Halle biete gute Voraussetzungen für einen größtmöglichen Infektionsschutz.

Im fahlen Licht der Grubenlampen und Fackeln rief Pastor Kühl in seiner kurzen Andacht dazu auf, sich Zeit und Ruhe für die Erinnerung zu nehmen – um die Verstorbenen zu würdigen und ihnen einen Platz in der Mitte der Bergleute zu bewahren. „Ihr blickt zurück und zieht den Schleier von der Vergangenheit“, sagte der Pastor. Musiker des Posaunenchores der Original Calenberger begleiteten mit ihrem Spiel die Gedenkfeier.

Gäste aus dem Harz

Zu den teilnehmenden Vereinen gehörten die Bergmannsvereine aus dem AK Deister und Umgebung mit Barsinghausen, Rehburg Stadt, Bokeloh, Riehe, Feggendorf, Hagenburg, Förderverein Klosterstollen sowie Gäste aus Hildesheim, aus Lengende und vom Harzer Knappenverein aus Goslar. Zudem war der Landesverband der Vereinigten Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine vertreten.

Von Frank Hermann