Barsinghausen

Alle Klassen der Bert-Brecht-Schule (BBS) haben in einem fünftägigen Sozialtraining gelernt, Konflikte auf dem Schulhof zu vermeiden oder durch eigenes Verhalten selbst zu lösen. Ein respektvolles Miteinander soll laut BBS-Leiterin Sybille Wegner das Selbstbewusstsein der Kinder stärken und zu einem gutem Lernklima an der Förderschule beitragen.

Hauen, Hänseleien oder Haareziehen sind nach Einschätzung von Abou Cham keine Seltenheit an vielen Schulen. Cham hat das Sozialtraining als Mitarbeiter des gemeinnützigen Respect-Vereins mit viel Spiel, Spaß und Bewegung geleitet. In verschiedenen Übungssituationen oder Rollenspielen lernten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, wie sie sich in Streitsituationen behaupten können – mit Worten oder mit einer Körperhaltung, die klare Grenzen aufzeigt.

Positiv für das Selbstwertgefühl

Sie wurden dazu animiert, in unterschiedlichen Gruppen gemeinsam Aufgaben zu lösen. „So lernen sie, dass sie sich in den meisten Streitfällen zunächst selbst behaupten können und erst bei weiterer Eskalation fremde Hilfe holen sollten“, sagt der Verhaltenscoach. Die Fähigkeit, Konfliktsituation gut selbst lösen zu können, wirke sich positiv auf das eigene Selbstwertgefühlt aus.

Ein gutes Lernklima trage dazu bei, dass Kinder gern zur Schule gehen. „Für einen erfolgreichen Bildungsprozess ist es wichtig, dass sich die Schüler wohlfühlen und gegenseitig stärken“, erläutert Cham. Ebenso wichtig sei es, Lehrerkollegium und Eltern mit einzubeziehen. Die Lehrkräfte begleiten ihre Klassen beim Sozialtraining, für die Eltern gibt es einen Informationsabend – in diesem Jahr online.

Bereits seit mehreren Jahren nimmt die Bert-Brecht-Förderschule Lernen am Verhaltenstraining des Respect-Vereins teil. „Das Ergebnis können wir jedes Mal im Schulalltag beobachten. Unsere Kinder und Jugendlichen nehmen viel aus dem Training mit und halten sich zum Beispiel an Absprachen für ein freundliches Miteinander. Ich finde das ganz großartig und wertvoll“, betont Wegner. Die Stiftung Sparda-Bank Hannover fördert das Sozialtraining an der BBS.

Von Frank Hermann