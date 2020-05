Barsinghausen

Barsinghausens Vorsitzende des Naturschutzbundes ( Nabu), Elke Steinhoff, kann es nur immer wieder deutlich sagen: Laut Bundesnaturschutzgesetz dürfen Hecken, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nicht radikal gekürzt oder bis kurz über den Boden zurückgeschnitten werden.

Schon mehrfach sei sie in diesem Frühjahr von Barsinghäusern angerufen worden, weil in der Nachbarschaft Hecken allzu radikal zurückgeschnitten wurden, berichtet Steinhoff. Viele Gartenbesitzer seien der Ansicht, man dürfe mit seinen eigenen Gehölzen mache, was man wolle. „Das ist aber falsch“, betont die Nabu-Vorsitzende. Das Bundesnaturschutzgesetz gelte für alle Privatgärtner, Kommunen, Landwirte und Fachfirmen mit Ausnahme der Forstwirtschaft. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit – und das kann schlimmstenfalls bis zu 10.000 Euro Geldbuße bedeuten.

Hecken und Gebüsche sind Brutplätze

Grund für das Schneideverbot ist der Vogelschutz. Die Tiere brauchen Brutplätze, die sie in Hecken und Gebüschen finden. Zulässig sind deswegen momentan nur schonende Form- und Pflegeschnitte. Die Spitzen, die seit dem letzten Rückschnitt an der Ligusterhecke gewachsen sind, dürfen also abgeschnitten werden und auch gegen den Pflegeschnitt der Obstgehölze hat der Gesetzgeber nichts.

Aber auch hier gilt: Zunächst nachschauen, ob Vögel in der Hecke brüten oder andere Kleintiere sich dort ihren Nahrungsvorrat angelegt haben. Der Nabu empfiehlt ohnehin, möglichst erst ab Herbst die Arbeiten zu erledigen oder mit dem pflegenden Heckenschneiden zumindest bis Anfang Juni zu warten. Sicherheitshalber sollten die Gehölze vor dem Schneiden nach Nestern abgesucht werden. „Wenn man ein belegtes Nest entdeckt, wartet man, bis die Jungen flügge geworden sind“, sagt Steinhoff.

Von Jennifer Krebs