Barsinghausen

In der Veranstaltungsreihe „ Bücherfrühling“ kommen zwischen Ende Januar und Ende April etliche Bestsellerautoren nach Barsinghausen, um im Bücherhaus am Thie aus ihren Werken vorzulesen. Außerdem gibt es in der Reihe der insgesamt elf Veranstaltungen auch allgemeine Buchvorstellungen, einen Stöberabend im Bücherhaus und einen musikalischen Folk-Abend mit begleitenden Texten irischer Literaten.

Bücherhaus-Inhaberin Karin Dörner und ihr Team haben jetzt das Programm für den Bücherfrühling vorgestellt. Eine Übersicht aller Veranstaltungen bietet eine kleine gedruckte Broschüre, die im Bücherhaus erhältlich ist.

Die Höhepunkte in der Veranstaltungsreihe sind nach Einschätzung von Dörner diesmal die Lesungen der Autorin Anja Baumheier am 5. Februar, der Krimiautorin Judith Merchant am 3. März und von Raoul Schrott am 18. März. Anja Baumheier liest aus ihrem erfolgreichen Roman „Kastanienjahre“ vor, der in Paris und Mecklenburg-Vorpommern spielt und in dem es um eine Dreiecksbeziehung voller Geheimnisse geht. Judith Merchant, die mit ihren Büchern schon auf der „Spiegel“-Bestsellerliste vertreten war, stellt ihren Thriller „Atme!“ vor, in dem sie ein kompliziertes intellektuelles Rätsel um den urplötzlich verschwundenen Ben entwirft. Raoul Schrott ist Autor des historischen Abenteuerromans „Eine Geschichte des Windes“, in dem der Autor das Schicksal eines fiktiven Seemannes aus der Flotte des portugiesischen Eroberers Ferdinand Magellan nachzeichnet. „ Raoul Schrott ist ein spannender Mensch“, sagt Dörner. Ihm gelinge es in seinen Lesungen stets auch durch die besondere Art des Vortrags, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Die Veranstaltungen mit Baumheier, Merchant und Schrott beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Zwei Veranstaltungen für Kinder

Den Auftakt für den „ Bücherfrühling“ bildet am 28. Januar, ebenfalls von 19.30 Uhr an, eine Lesung des Autors Walther Wever aus seinem Buch „Treppenwitz zur Urkultur“. Zwei Veranstaltungen im „ Bücherfrühling“ sind für Kinder vorgesehen: Die Autorin Nina Hundertschnee liest am 29. Februar von 15 Uhr an für Jungen und Mädchen ab vier Jahre aus ihrem Kinderbuch „Leopeule“ vor, in dem es um eine muntere Eulenfamilie geht. Für Kinder im Grundschulalter gedacht ist die Veranstaltung mit der Autorin Antje Szillat, die am 25. April von 15 Uhr an aus ihrem Erfolgsbuch „ Eddie Fox und der Spuk von Stormy Castle“ liest. „ Antje Szillat war schon mehrfach bei uns zu Gast“, berichtet Dörner. „Sie bezieht die Kinder extrem unterhaltsam in ihren Vortrag ein.“

Die Märchenerzählerin für Erwachsene Hannelore Hübner ist am 11. Februar von 19.30 Uhr an mit ihrem Programm „Von Schein und Sein – Vom Wünschen und Werden“ zu Gast. Nicht fehlen darf in der Veranstaltungsreihe auch die NDR-Redakteurin und Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg. Sie ist am 21. März von 15.30 Uhr an im Bücherhaus zu Gast und wird unter dem Motto „Frühlingserwachen“ der Jahreszeit besonders angepasste Lesetipps geben.

„Musikgenuss nach Ladenschluss“ heißt es am 16. April von 19.30 Uhr im Bücherhaus. Das Duo TuneWood spielt Instrumentalmusik aus Irland und Schottland, dazu lesen Heidi Schlüter und Karin Dörner Texte irischer Autoren.

Tickets für alle „ Bücherfrühling“-Veranstaltungen kosten zwischen 6 und 10 Euro und sind im Vorverkauf im Bücherhaus in der Marktstraße 14 in Barsinghausen erhältlich.

Von Andreas Kannegießer