Barsinghausen

Es gibt Licht am Ende des Tunnels: Nach einem Dreivierteljahr Corona-Zwangspause will das Besucherbergwerk in Barsinghausen mit dem Start der Sommerferien am Donnerstag, 22. Juli, wieder öffnen. Auch Führungen unter Tage sind geplant. Beim Museumsbesuch im Klosterstollen gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Höchstens 20 Leute dürfen in der Grubenbahn mitfahren. Außerdem sollten sie sich vorher anmelden. Ein Mund-Nasenschutz muss im Museum über und unter Tage getragen werden. Eine Testpflicht für Besucher besteht nicht. Das Besucherbergwerk werde aber flexibel auf die pandemiebedingte Situation reagieren, heißt es.

Sonst 10.000 Besucher im Jahr

Alle Beteiligten bei der Alten Zeche sind froh, das es endlich wieder losgeht. 2022 feiert das Besucherbergwerk sein 25-jähriges Jubiläum. „In normalen Jahren haben wir hier 10.000 Besucher“, sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer Hans-Werner Röth. Astrid Röth, seine Frau, kümmert sich mit ums Büro. „Wir haben Anfragen ohne Ende, aus ganz Deutschland“, sagt sie. Die Leute würden gern wieder etwas unternehmen. Auch viele Schulklassen hätten jetzt zum Ende des Schuljahres angefragt, ob schon wieder eingefahren werden kann. „Die mussten wir leider vertrösten.“

Einzelführungen für Gruppen

Am 22. Juli soll das Besucherbergwerk nun aber wieder öffnen. Die festen Führungen finden mittwochs, freitags und am Wochenende um 15 Uhr statt. Anmelden kann man sich vorher per E-Mail an klosterstollen@t-online.de oder telefonisch unter (05105) 514187. Das Büro ist unter der Woche von 10 bis 15 Uhr besetzt. Tickets können auch online über die Internetseite klosterstollen.de gebucht werden. Zusätzlich zu den festen Terminen bieten die ehrenamtlichen Bergwerksführer auch Einzelführungen für Familien und Gruppen an, vorausgesetzt es sind mindestens zehn Personen.

Mit Helm und Grubenlampe

Bis 1957 wurde im Klosterstollen von der Preußischen Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft (Preussag) Steinkohle abgebaut. Von den Vorräten ist etwa die Hälfte noch da. „Wir haben immer noch die Lizenz, hier Kohle abbauen zu dürfen“, sagt Geschäftsführer Röth. Barsinghausen untersteht dem Bergamt in Clausthal-Zellerfeld. Mit Helm und Grubenlampe lässt sich im Besucherbergwerk hautnah die schwere Arbeit und das harte Leben der Bergleute von damals nacherleben.

Neue Attraktion unter Tage

Die neue Attraktion unter Tage ist fast fertig, die vielen Monate, in denen geschlossen war, wurden gut genutzt: Um zu demonstrieren, unter welchen beengten Verhältnissen die Bergmänner gearbeitet haben, wurde im Klosterstollen eine mehrere Meter lange so genannte Kohlefront freigelegt. In so einem Streb, kaum breiter als eine Person, wurde die Kohle früher herausgeschält oder -gehobelt. Im Grunde genommen fehlte nur noch eine Schaufensterpuppe, mit der sich nachstellen ließe, wie die Bergleute früher darin gelegen haben.

Neue Grubenführer sucht das Besucherbergwerk eigentlich immer, vor allem für Führungen am Vormittag. Martin Hellfeier (61) ist erst vor wenigen Wochen dazugestoßen. Über das Freiwilligenzentrum in Barsinghausen hatte er ein Ehrenamt gesucht, und er lässt sich nun auch zum Lokführer für die Akku-Lokomotive ausbilden.

Von Jennifer Krebs