Im Barsinghäuser Besucherbergwerk ist ein regulärer Betrieb wegen der weiterhin gültigen Corona-Beschränkungen noch längst nicht möglich. Allerdings registrieren die Verantwortlichen der Alten Zeche GmbH inzwischen wieder ein deutlich verstärktes Interesse an Führungen im Klosterstollen.

„Wir haben wieder regelmäßige Einfahrten“, sagt Alte-Zeche-Geschäftsführer Thomas Schmidt. Wegen der Abstandsregeln sei die Gruppengröße derzeit auf fünf Personen beschränkt. „Wenn die Gäste aus zwei Familien stammen, sind sogar zehn Menschen gleichzeitig möglich“, so der Alte-Zeche-Chef. Bei der Preisgestaltung hat das Bergwerk einen Betrag von 75 Euro festgesetzt, der bei einer Befahrung mit fünf Personen mindestens in die Kasse kommen muss.

Sonderpreise für Schulen bleiben

„Wir hatten zunächst Gewissensbisse, ob das für Familien vielleicht zu teuer sei“, berichtet Schmidt. Allerdings hätten die Gäste den Preis „mit großer Selbstverständlichkeit akzeptiert“. Das Führungsteam der Alten Zeche will deshalb in den nächsten Monaten noch einmal allgemein über die Preisgestaltung für Einfahrten und Führungen nachdenken. Das Produkt sei attraktiv, deshalb sei zu prüfen, ob es etwas teurer angeboten werden könne. „Aber Sonderpreise für Schulen wird es in jedem Fall weiterhin geben“, betont Schmidt.

Bisher hat die Alte Zeche den reduzierten, keineswegs kostendeckenden Betrieb des Bergwerks während der Corona-Krise noch aus eigenen Mitteln finanzieren können, wie der Geschäftsführer erläutert. „Aber ab August müssen wir an die Reserven gehen.“ Dazu gehört auch die Inanspruchnahme des Kredits, den die Stadt der Betriebsgesellschaft zur Bewältigung der Krise eingeräumt hat.

Das Interesse an Einfahrten ins Barsinghäuser Besucherbergwerk ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Gesellschafter entscheiden über Investitionen

Die für 2020 geplanten Investitionen will die Alte Zeche wenigstens zum Teil umsetzen. Dazu gehört ein Zaun, der um die Maschinen und anderen Exponate auf dem Freigelände neben dem Klosterstollen gezogen werden soll, um Beschädigungen vorzubeugen. „Der Zaun wird kommen“, sagt Schmidt. Am 25. August tagt die Gesellschafterversammlung der Alten Zeche, die den Wirtschaftsplan noch verabschieden muss. Thema wird dann wohl auch die geplante Fotovoltaikanlage sein, die dem Besucherbergwerk künftig beim Stromsparen helfen soll.

Die Alte Zeche hat vor wenigen Tagen ihr sommerliches Onlinequiz erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Mit dem Besucherbergwerk durch die Corona-Krise“ hatte die Alte Zeche in der Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juli im Wochenrhythmus insgesamt 30 Aufgaben gestellt. Für die Teilnehmer galt es, Fragen rund um die Bergbauvergangenheit am Deister und das Besucherbergwerk zu beantworten.

Lob für Quiz-Macher

Die oft nicht ganz einfachen Fragen hatte Martin Ludwig vom Team der Alten Zeche ausgetüftelt, auch Werner Fritz war an der Aktion beteiligt. Es sei „eine ganz tolle Leistung der beiden“ gewesen, lobt Schmidt das Engagement von Ludwig und Fritz. Am Ende hätten sich sieben Quizteilnehmer an allen zehn Runden beteiligt, berichten die Organisatoren. Als Siegerergebnis standen am Ende 27 von 30 möglichen Punkten zu Buche. Als Hauptpreis spendiert die Alte Zeche eine Gruppeneinfahrt für eine zehnköpfige Gruppe oder eine Schulklasse.

Die Gewinner des zweiten bis fünften Preises dürfen jeweils zwischen einem Buch über die Deister-Kohlepfade und einer Einzeleinfahrt ins Bergwerk wählen. Aus Datenschutzgründen wird die Alte Zeche die Preisträger direkt per E-Mail über ihren Erfolg verständigen. Die Quizfragen sollen in einer kleinen Broschüre zusammengefasst werden, die voraussichtlich ab September im Besucherbergwerk erhältlich sein wird.

Von Andreas Kannegießer