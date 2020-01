Barsinghausen

Das Barsinghäuser Besucherbergwerk plant gleich mehrere Projekte zur Erzeugung von Energie in eigener Regie. Auf dem Dach des Zechengebäudes und eines kleineren Schuppens sollen Fotovoltaikelemente montiert werden. Den dort produzierten Strom will die Alte Zeche GmbH möglichst in eigenen Speichern zum Eigenverbrauch vorhalten. Wesentlich aufwendiger umzusetzen ist die Idee, warmes Grubenwasser aus mehreren hundert Metern Tiefe anzuzapfen und daraus über Wärmetauscher Energie zu gewinnen.

Mit dem wachsenden Besucherzuspruch für das Bergwerk steigt auch dessen Energiebedarf, wie Alte Zeche-Geschäftsführer Thomas Schmidt vorrechnet. Mit mehr als 30.000 Euro Jahreskosten seien Strom und Wärme der zweitgrößte Kostenfaktor für das gemeinnützige Unternehmen. Nach Schmidts Worten hat die Alte Zeche im Jahr 2017 rund 70.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, im Jahr 2018 waren es bereits 86.000 Kilowattstunden. Für 2019 erwarten die Verantwortlichen eine weitere Steigerung – „weil auch die Besucherzahlen steigen“, wie Schmidt berichtet. Im Jahr 2018 waren rund 7000 Gäste in den Klosterstollen eingefahren. „Im vergangenen Jahr haben wir diese Zahl schon im Oktober überschritten“, sagt der Alte Zeche-Chef. Endgültige Auswertungen für 2019 lägen noch nicht vor.

Verantwortung auch für das Klima

Sobald Besucher in den Stollen einfahren, werden zwangsläufig erhebliche Strommengen verbraucht: Die Loks fahren elektrisch, zudem hat allein der mächtige Kompressorlüfter, der große Mengen Frischluft ins Bergwerk pumpt, nach Schmidts Worten eine Leistung von rund 45.000 Watt. „Wir haben eine Gesamtverantwortung, auch für das Klima“, sagt der Geschäftsführer. Deshalb sei das Ziel, zumindest einen erheblichen Teil der Energie umweltfreundlich selbst zu erzeugen.

Für die Stromproduktion mit Photovoltaikelementen hat die Betreibergesellschaft des Bergwerks bereits eine Zuschusszusage über 40.000 Euro von der Stadt Barsinghausen. Das Geld ist im Doppelhaushalt 2020/2021 finanziert. Nach den Worten von Alte Zeche-Geschäftsführer Thomas Schmidt ist noch eine Statikprüfung des Dachgebälks im Zechensaal erforderlich, ehe die Aufträge für die Photovoltaikelemente vergeben werden können. „Nach erster Einschätzung von Experten ist das Dach geeignet“, sagt Schmidt.

Auch auf dem Werkstattschuppen auf dem Zechengelände sollen Photovoltaikelemente montiert werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Laut Schätzungen könnte eine solche Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 25 Kilowatt etwa 30.000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. Eine Einspeisung ins allgemeine Netz ist nach Schmidts Worten nicht so sinnvoll. „Das würde uns nur zehn Cent pro Kilowattstunde einbringen.“ Wesentlich effektiver nutzbar ist eine solche Anlage nach Einschätzung der Verantwortlichen, wenn der selbst produzierte Strom gespeichert und später dann selbst verbraucht würde. Die Alte Zeche rechnet derzeit mit Kosten von rund 30.000 Euro für die Fotovoltaikelemente und weiteren 30.000 Euro für die Stromspeicher. Die Alte Zeche setzt neben dem städtischen Zuschuss auf weitere Fördermittel von der Region Hannover. „Wir hoffen, dass die Fotovoltaikanlage im Jahr 2020 realisiert werden kann“, sagt Thomas Schmidt.

Tiefbauschacht reicht 460 Meter tief

Die angepeilte Energieerzeugung aus Tiefenwasser der Grube wird sich dagegen nicht so kurzfristig umsetzen lassen. Für das Projekt steht die Alte Zeche in Kontakt mit dem Energieversorger Enercity. Fachleute des Unternehmens hätten geurteilt, dass das Vorhaben technisch grundsätzlich möglich sei, berichtet Schmidt. „Jetzt muss das Ganze durch die Gremien gehen.“ Auch Aspekte des Wasserwirtschaftsrechts seien zu berücksichtigen.

Zwei der drei Tiefbauschächte des Steinkohlebergwerks auf dem Areal an der Hinterkampstraße waren nach dem Aus der Kohleförderung vor mehr als 60 Jahren zugeschüttet worden. „Der alte Schacht I ist damals aber nur mit einem Betondeckel abgedeckt worden“, sagt Schmidt. Dieser Schacht misst mehr als 460 Meter und in rund 400 Meter Tiefe gibt es noch immer eine Verbindung zum früheren Schacht IV bei Eckerde. „Pro 100 Meter Tiefe wird das Grubenwasser um jeweils drei Grad wärmer“, erläutert der Alte Zeche-Chef. Während das Wasser im Klosterstollen das ganze Jahr über etwa neun Grad Celsius kalt ist, liegt die Temperatur 400 Meter tiefer schon bei rund 21. Grad. Den Überlegungen zufolge könnte das warme Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche befördert und dann mithilfe von Wärmepumpen zur Energieerzeugung genutzt werden.

Der Betrieb des Besucherbergwerks im Klosterstollen ist energieintensiv. Quelle: Archiv (Jennifer Krebs)

Leuchtturmprojekt für die Region?

„Das wäre ein Leuchtturmprojekt für die ganze Region“, sagt Schmidt. Erleichtert werden könnte das Vorhaben nach Einschätzung der Alten Zeche-Führung, weil der Schacht I nur wenige Meter vom Zechengebäude entfernt liegt und auf dem Areal gut zugänglich ist. „Die Wärmepumpe könnte wahrscheinlich in einem kleinen Gebäude auf dem Parkplatz stehen“, sagt Schmidt. „Direkt vor der Tür – das ist unser Trumpf.“

In diesem Jahr will die Alte Zeche außerdem damit beginnen, die Beleuchtungselemente im Zechensaal und im Museumsbereich des Bergwerks nach und nach auszutauschen. Im Zechensaal seien 40 Leuchtstoffröhren mit jeweils 58 Watt montiert, sagt Schmidt. Im Museum seien immer noch Halogenscheinwerfer mit 500 Watt Leistung im Einsatz. „In Kooperation mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover wollen wir die gesamte Beleuchtung nach und nach modernisieren“, kündigt der Alte Zeche-Chef an.

