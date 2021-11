Barsinghausen

Mit der konstituierenden Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend endete offiziell die 18. Kommunalwahlperiode und zugleich die Tätigkeit des bis dahin amtierenden Aufsichtsrats (AF) der Barsinghäuser Stadtwerke. Das war Anlass für den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Dirk Härdrich und seinen Vertreter Bernd-Konrad Bohrßen, Bilanz zu ziehen. Die vergangenen fünf Jahre seien in besonderem Maße geprägt gewesen von den Auseinandersetzungen über den Bau eines neuen Wasserwerks.

Arbeitsreiche Periode

„Die vergangenen fünf Jahre waren in der Tat etwas bewegter“, bestätigte Härdrich, der nach 25 Jahren im Aufsichtsrat und 15 Jahren als dessen Vorsitzender jetzt aus dem Amt scheidet. Wie arbeitsreich die vergangene Periode gewesen ist, verdeutlichte Härdrich mit einem Vergleich. „Insgesamt fanden 34 ordentliche und vier außerordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Normalerweise gibt es in einer Periode 20 bis 24 Sitzungen.“

Neubau: Differenzen im Aufsichtsrat

Seit längerem war bekannt, dass das alte Werk bei Eckerde bezüglich der Wasseraufbereitung sowie der möglichen Fördermengen technisch nicht mehr zeitgemäß ist. Seit 2016 sei der Aufsichtsrat mit der Planungsvorbereitung sowie der Vorbereitung der Beschlussfassung im Rat der Stadt zum Neubau eines Wasserwerks beschäftigt gewesen. Schon kurz nach der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats, der aus acht Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister besteht, sei deutlich geworden, dass es bezüglich des Verfahrens der Wasseraufbereitung sowie der Dimensionierung der Speichermöglichkeiten Differenzen im Aufsichtsrat gab, erinnerte sich Härdrich. „Es hat erhebliche Auseinandersetzungen mit dem damaligen Bürgermeister Marc Lahmann gegeben“, sagte der scheidende Vorsitzende.

Nach viel Mühen und gegen die Position der damaligen Verwaltungsspitze habe der Rat jedoch schlussendlich für einen Neubau mit dem favorisierten sogenannten Catrix-Filterverfahren entschieden und zudem eine ins Spiel gebrachte Kooperation mit dem Trinkwasserversorger Purena abgelehnt. „Das Wasserwerk bleibt in kommunaler Hand“, sagte Härdrich zu seinem Abschied.

Symbolischer Akt: „Hier wird Ihr Wasserwerk stehen“ stand auf der Tafel, die der damalige Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof (von rechts) und der SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann gemeinsam mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Möller im Sommer 2020 auf dem künftigen Baugrundstück in Eckerde aufstellten. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Jetzt müsse die Region Hannover noch das für den Neubau geplante Gelände schräg gegenüber dem alten Werk aus dem Landschaftsschutzgebiet herausnehmen und den Bau somit genehmigen. „Meine These: Der erste Spatenstich geschieht im Herbst kommenden Jahres“, glaubt der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende.

Neue Räume an der Poststraße

Ein weiteres gewichtiges Thema sei der Erwerb des Postgebäudes an der Poststraße und dessen Umbau 2018 gewesen. „Dieser ist gelungen“, urteilte Härdrich. Im Obergeschoss wurde außer Büros auch ein Sitzungsraum geschaffen. Ursprünglich wollten die Stadtwerke dort einziehen, mittlerweile würden die Räumlichkeiten aber größtenteils von der Stadtentwässerung und der Bauverwaltung genutzt, sodass die Stadtwerke überlegten, ob die benötigten Büros nicht am neuen Wasserwerk angesiedelt werden könnten. Denn auch das alte Postgebäude an der Kreuzung Poststraße/Deisterplatz sei aufgrund seiner alten Bausubstanz und nur bedingt erfüllbarer Brandschutzauflagen nur noch beschränkt nutzbar.

Im Jahr 2018 kauften die Stadtwerke das Postgebäude an der Poststraße und bauten dieses um. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Anonyme Anzeigen

Recht unruhiges Fahrwasser bescherte den Stadtwerken der Streit um Nebenverdienste von zwei ihrer Führungskräfte und eine vermeintliche Dienstwagenaffäre. Ratspolitiker sowie die Stadtverwaltung beklagten Sonderzahlungen für leitende Mitarbeiter sowie privat genutzte Dienstwagen, die ihrer Meinung nach nicht rechtsmäßig gewesen seien. Dieser Streit habe den Aufsichtsrat für gut zwei Jahre beschäftigt. „Leider kam es in diesem Zusammenhang auch zu anonymen Anzeigen und zu einer großen Presseberichterstattung, eindeutig basierend auf weitergegebenem Insiderwissen“, beklagte Härdrich. „Das hat nicht nur den Stadtwerken und der betroffenen Person geschadet, sondern die über Jahrzehnte übliche vertrauensvolle Zusammenarbeit im Aufsichtsrat – unabhängig von Personen und politischen Präferenzen – massiv beeinträchtigt.“

Und selbstverständlich habe auch die Corona-Pandemie die Stadtwerke als systemrelevante Einrichtung vor besondere Herausforderungen gestellt, so Härdrich. Für die Aufsichtsratsmitglieder musste zunächst geklärt werden, ob ihre Sitzungen in Form von Videokonferenzen und Hybridsitzungen rechtlich zulässig seien. Noch wichtiger sei allerdings die garantierte Aufrechterhaltung des Betriebs gewesen, betonte Härdrich. „Wir mussten schnell Kohorten schaffen und haben mit der Geschäftsführung diskutiert, ob man im Wasserwerk auch Schlafmöglichkeiten für das Personal schaffen sollte, um bei einem Infektionsfall den Betrieb mit ausreichend Personal weiterführen zu können.“

Neuer Geschäftsführer

Im Frühjahr dieses Jahres endete zudem die zehnjährige Amtszeit von Jochen Möller. Mit Shtereo Shterev haben die Stadtwerke einen neuen Geschäftsführer gefunden, der nach Aussagen Härdrichs „die Stadtwerke weiterentwickeln will“. Härdrich ist überzeugt, dass die Stadtwerke mit Shterev wieder in ruhigere Fahrwasser kommen.

„Alles in allem haben die 25 Jahre unheimlich Spaß gemacht“, urteilte Härdrich am Ende. Sein Nachfolger wird noch in diesem Jahr in der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats gewählt.

Von Mirko Haendel