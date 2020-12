Egestorf

Früher war mehr Lametta: Das Treffen der Motorradfahrer auf dem Nienstedter Pass gehört zur festen Tradition an Heiligabend. In den vergangenen Jahren war der Parkplatz prall gefüllt mit Bikern. Doch in diesem Jahr ist eben alles anders – wegen Corona. „Natürlich kann man hier hervorragend die Abstände einhalten. Da ist es im Supermarkt gefährlicher, sich irgendwo anzustecken“, sagt Markus Golletz. Der Hannoveraner berichtet auch davon, einige Leute zu kennen, „die auf dieses Treffen in diesem Jahr lieber verzichtet haben“.

So haben sich offenbar etliche Motorradfahrer entschieden. Dennoch sind zur Mittagszeit immerhin rund 50 Biker anwesend. An Heiligabend 2019 waren es zum gleichen Zeitpunkt mehrere hundert Freunde des motorisierten Zweirads. Weihnachtlich geschmückte Motorräder, Fahrer mit rot-weißen Mützen oder picknickende Gruppen sieht man diesmal, ganz anders als im Vergleich zu früheren Treffen, kaum.

In diesem Jahr ist das Treiben auf dem Parkplatz überschaubar. Quelle: Stephan Hartung

„In diesem Jahr ist eben alles ein wenig anders. Weniger Leute – und Schneeflocken gibt es sowieso nicht“, sagt Susanne Behn und lacht. Sie ist zum mittlerweile achten Mal hier, eine schöne Tradition, „die ich nicht missen möchte“. Sie ist zusammen mit Christoph Lüders auf den Pass gekommen, einem leidenschaftlichen Motorradfahrer. „Das macht auch viel mehr Spaß als Autofahren. Ich habe damit angefangen, weil ich nicht ständig im Stau stehen wollte.“

Kurios: Auf dem Nienstedter Pass trifft er Markus Golletz. „Wir sind zufälligerweise Nachbarn.“ Und somit ist hinsichtlich der Bikerversammlung zwar in diesem Jahr alles anders – aber es bleibt, entsprechend dem weihnachtlichen Grundgedanken, ein Fest der Überraschungen und der Familie. Der Motorradfahrer-Familie.

Von Stephan Hartung