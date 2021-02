Groß Munzel/Wichtringhausen

Die Stadt Barsinghausen hat im Sommer vergangenen Jahres mit Tempomessungen in eigener Regie an zwei stationären Blitzsäulen in Groß Munzel und Wichtringhausen begonnen. Nach gut einem halben Jahr hat die Kommune jetzt eine erste Zwischenbilanz gezogen. Demnach sind von Juni bis zum Jahreswechsel insgesamt mehr als 520 Tempoverstöße festgestellt und zur weiteren Ahndung an die Region Hannover weitergeleitet worden, wie Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold berichtet.

Die Stadt hat zwei stationäre Blitzsäulen an der Straße Auf dem Damm in Groß Munzel (Landesstraße 392) und an der Straße An der Windmühle (Bundesstraße 65) in Wichtringhausen aufgestellt. Die beiden Säulen werden im Wechsel mit einem von der Verwaltung beschafften Radarmessgerät bestückt.

Anzeige

Rekordwert liegt bei 105 Stundenkilometer

Im Messzeitraum hat die Stadt an den beiden Messstellen insgesamt fast 190.000 Fahrzeuge gezählt. Statistisch betrachtet sind damit nur gut 0,2 Prozent der Autofahrer als zu schnell registriert worden. Nach Einschätzung des Ersten Stadtrates Thomas Wolf sind das insgesamt „keine gravierenden Ergebnisse“. Gleichwohl kann es der stellvertretende Verwaltungschef nach eigenen Worten absolut nicht nachvollziehen, dass immerhin ein gutes Dutzend Verkehrsteilnehmer mit mehr als 80 Stundenkilometern an den Messsäulen vorbeigebraust ist.

„Den traurigen Rekord haben wir am 6. November mit 105 Stundenkilometern verzeichnet“, berichtet Wolf. Selbst bei Abzug des Toleranzwertes sei der- oder diejenige damit doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Insgesamt hat die Stadtverwaltung im ersten Betrachtungszeitraum 471 sogenannte Verwarngeldfälle mit Tempoüberschreitungen um bis zu etwa 20 Stundenkilometer registriert. 53 Autofahrerinnen und Autofahrer sind so schnell unterwegs gewesen, dass ihnen ein Bußgeld droht. Nach Angaben von Wolf und Manegold hat die Region Hannover mehr als 400 Ordnungswidrigkeitenverfahren mit den Barsinghäuser Messdaten gegen Raser eingeleitet.

Schwere Verstöße nur auf der Bundesstraße

Bemerkenswert ist aus Sicht der Stadtverwaltung die ungleiche Verteilung der Tempoverstöße zwischen den beiden Standorten. Nach Wolfs Worten sind nur rund 40 Prozent der Tempoverstöße auf der Landesstraße 392 in Groß Munzel festgestellt worden. Es sei auffällig, dass der Blitzer an der Bundesstraße 65 in Wichtringhausen nicht nur deutlich öfter ausgelöst worden sei, betont Wolf. „Wir haben dort auch sämtliche Temposünderinnen und Temposünder mit mehr als 80 Stundenkilometern erwischt.“

Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung zusätzlich zu den Messungen an den beiden stationären Säulen auch mobile Geschwindigkeitsmessungen an wechselnden Standorten mit dem neu angeschafften Blitzgerät geplant. Aufgrund der hohen Belastung des Mitarbeiterteams im Zuge der Corona-Pandemie habe die Verwaltung davon bisher jedoch abgesehen, erläutert Wolf. „Sobald wir personell dazu wieder in der Lage sind, werden wir diese Pläne aufgreifen“, kündigt der Erste Stadtrat an.

Region und Stadt teilen sich Einnahmen

Die Installation und die Inbetriebnahme der eigenen Tempomesssäulen hatte sich im vergangenen Jahr mehrfach verzögert. Es hatte Probleme beim Anschluss der Anlagen an das Elektro- und Datennetz gegeben, auch die Datenübertragung der Verstöße zur Region Hannover konnte zunächst nicht so schnell geregelt werden, wie von der Stadtverwaltung gewünscht.

Bei den Bußgeldern gibt es laut Verwaltung eine Quotenregelung zur Aufteilung der Einnahmen zwischen Region Hannover und Stadt Barsinghausen: Bei den beiden stationären Blitzern verbleiben 40 Prozent bei der Stadt, 60 Prozent der Strafzahlungen bekommt die Region als Ausgleich für ihren Verwaltungsaufwand. Bei den künftig geplanten mobilen Messungen teilen sich Region und Stadt Barsinghausen die Einnahmen jeweils zur Hälfte.

Von Andreas Kannegießer