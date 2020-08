Barsinghausen/Eckerde

Die Wasserversorgung im Barsinghäuser Stadtgebiet ist trotz des extremen Hitzewochenendes stabil geblieben und war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Barsinghäuser Stadtwerke machen das disziplinierte Verhalten der Verbraucher im Stadtgebiet dafür verantwortlich, dass es diesmal keine größeren Probleme gegeben hat. Die Stadtwerke haben sich deshalb am Montag in einer Mitteilung bei ihren Kunden ausdrücklich bedankt.

Wegen der begrenzten Aufbereitungskapazität des sanierungsbedürftigen Grundwasserwerks Eckerde hatten die Stadtwerke bereits in der vergangenen Woche einen Appell zum Wassersparen an die Barsinghäuser Bürger gerichtet. Das Rasensprengen und die Bewässerung von Gärten war ausdrücklich verboten worden.

Verbindungsleitung zu klein dimensioniert

Die eindringlichen Appelle haben offenbar gewirkt. Der Wasserverbrauch am Wochenende sei deutlich geringer gewesen als an vergleichbar heißen Wochenenden in den Vorjahren, berichtet der Geschäftsführer der Stadtwerke, Jochen Möller. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“ Während in der Nachbarkommune Rodenberg am Sonnabend das Wasser zeitweise abgestellt werden musste, sind den Barsinghäusern so einschneidende Maßnahmen bisher erspart geblieben.

Trinkwasser ist in Barsinghausen nicht unbegrenzt verfügbar. Die Stadtwerke sind froh, dass sich die Kunden zurzeit an die Sparappelle halten.

Nach den Worten von Benjamin Winkler vom Eckerder Grundwasserwerk sind die Aufbereitungsanlagen des Werkes in den vergangenen Tagen jeweils mehr als 21 Stunden lang in Betrieb gewesen. „Wir haben am Sonnabend und Sonntag jeweils 5900 Kubikmeter Grundwasser aufbereitet“, berichtet Winkler. Aus den Deisterquellen oberhalb von Barsinghausen und Hohenbostel liefen derzeit noch rund 950 Kubikmeter Wasser täglich zu. Hinzu kämen täglich etwa 400 Kubikmeter Harzwasser über eine Verbindungsleitung mit dem Nachbarversorger, erläutert Winkler. Weil diese Verbindungsleitung allerdings nur sehr gering dimensioniert ist, ist es für die Barsinghäuser Stadtwerke nicht möglich, eigene Verbrauchsspitzen durch den Zukauf von Wasser von anderen Unternehmen auszugleichen.

Speicher laufen nachts wieder voll

Die Speicherkapazität des Reinwasserbehälters im Eckerder Grundwasserwerk liegt nach den Worten von Winkler bei 800 Kubikmeter. Hinzu kommen die Wasserhochbehälter oberhalb von Barsinghausen mit 2000 Kubikmeter und in Hohenbostel mit 600 Kubikmeter Fassungsvermögen. „Im Tagesverlauf sinken die Füllstände dieser Speicher kontinuierlich“, erläutert der Verantwortliche des Wasserwerks. In dieser Zeit werde mehr Wasser verbraucht als aufbereitet werden könne und zulaufe. Erst abends nach 21 Uhr dreht sich das Verhältnis um: In den Nachtstunden fließt deutlich weniger Wasser aus den Hähnen, die Speicher und Hochbehälter können wieder aufgefüllt werden. „In den vergangenen Tagen waren sie morgens gegen 4 Uhr wieder voll“, berichtet Winkler.

Stadtwerke-Chef Möller hofft darauf, dass das filigrane Gleichgewicht bei der Trinkwasserversorgung auch in den kommenden Tagen gehalten werden kann. „Wir bitten die Bürger darum, weiterhin so sparsam mit unseren Wasserressourcen umzugehen“, sagt er. Erst wenn das seit Jahren geplante neue Grundwasserwerk endlich gebaut ist, soll die Gefahr von Versorgungsengpässen endgültig gebannt sein. Das neue Werk wird eine höhere technische Aufbereitungskapazität und zudem auch deutlich größere Reinwasserbehälter haben.

Verstöße sind selten

Verstöße gegen die aktuellen Wassersparregeln sind nach Möllers Worten selten. Ein Tennisverein im Stadtgebiet war zuletzt allerdings ins Visier seiner Nachbarn geraten. Diese hatten sich bei den Stadtwerken darüber beklagt, dass sie selbst ihre Gärten nicht mehr sprengen dürften, die Tennisplätze allerdings weiterhin gewässert würden. Die Stadtwerke haben daraufhin Kontakt zu dem Verein aufgenommen, um an die Regeln zu erinnern.

Von Andreas Kannegießer