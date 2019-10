Barsighausen

Es ist zwar noch nicht Weihnachten – aber in der Stadtbücherei Barsinghausen sind bereits kleine Überraschungen verpackt worden. „Blind Date mit einem Buch“ lautet die Aktion, die am Freitag, 1. November, beginnt und bis zum 29. November läuft.

Die Mitarbeiter der Bücherei haben 40 neue Bücher so verpackt, dass alle optischen Reize komplett wegfallen. Nur ein paar Schlagworte, die den Inhalt beschreiben, stehen als Anhaltspunkte zur Verfügung. Dazu Informationen über Autor, Titel und Genre. Stadtbücherei-Leiterin Ann-Christin Mehnert hat über ihre Netzwerke erfahren, dass diese Aktion in anderen Einrichtungen bereits gut angekommen ist, berichtet Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf. „Und weil heutzutage die Bücher vom Aussehen her immer aufwendiger gestaltet werden, ist es eine gute Idee, dass nun Inhalt statt Optik für Interesse sorgen soll.“ Wer sich also ein Buch ausleiht, sieht erst zu Hause das wahre Gesicht seines Blind Dates – und vielleicht ergibt sich daraus eine neue literarische Liebe.

Von Stephan Hartung