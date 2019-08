Barsinghausen

Die Barsinghäuser Forstinteressentenschaft Barsinghausen-Altenhof hat massive Probleme: Im großen Stil machen sich in diesem Sommer Borkenkäfer über die Waldbestände der privaten Genossenschaft her – und die Käfersaison ist noch lange nicht zu Ende. Allein während der vergangenen vier bis fünf Wochen seien rund 4000 Festmeter Fichtenholz angefallen, das wegen Borkenkäferbefalls gefällt werden musste, berichtet der Vorsitzende der Forstinteressenten, Wilhelm Gieseke. „Das ist die Menge von drei bis vier Jahreseinschlägen.“ Gleichzeitig befindet sich die Forstinteressentenschaft in einem Konflikt mit der Stadt Barsinghausen, die der Genossenschaft eine aus Sicht der Betroffenen überzogene Summe für Straßenreinigungsgebühren in Rechnung gestellt hat. „Wir werden dagegen klagen“, kündigt Gieseke an.

Die mehr als 200 Jahre alte Forstinteressentenschaft bewirtschaftet rund 250 Hektar Privatwald im Deister oberhalb der Barsinghäuser Kernstadt. Die Genossenschaft befolgt dabei die Grundsätze der langfristigen ökologischen Waldentwicklung (LÖWE). Dazu gehört auch, dass der Waldzuwachs stets höher ausfallen soll als der Einschlag in einer Periode.

Ganze Flächen im Revier der Forstinteressentenschaft sind nach dem Käferbefall inzwischen kahlgeschlagen. Quelle: Andreas Kannegießer

Keine Rettung für befallene Bäume

In diesem Jahr aber ist alles anders: Trockenheit und Wärme der vergangenen beiden Jahre haben einerseits die Abwehrkraft der Fichten gegenüber Schädlingen deutlich geschwächt. Die Borkenkäfer aber finden bei Wärme beste Bedingungen vor, um sich rasant zu vermehren. Für befallene Bäume gibt es keine Rettung: Sie müssen so schnell wie möglich gefällt und aus dem Wald entfernt werden, um die weitere Ausbreitung der Schadinsekten zu verhindern.

In den vergangenen Wochen hat sich die Lage in den Fichtenbeständen der Genossenschaft geradezu dramatisch entwickelt. Der kurzfristig notwendig gewordene Holzeinschlag summiert sich inzwischen auf die mehrfache Menge des Windwurfholzes, das beim Orkantief Friederike im Januar 2018 angefallen war. „Es sind diesmal ganze Flächen weg“, berichtet Gieseke. Zahlreiche weitere Bäume sind aber noch deutlich sichtbar von den Käfern befallen und müssen in den nächsten Wochen ebenfalls weichen.

Neuer Berechnungsmodus sorgt für Ärger

Die angespannte Situation hat auch wirtschaftliche Auswirkungen für die Genossenschaft. Zwar ist das sogenannte Käferholz grundsätzlich ohne Einschränkungen nutzbar, weil die Schadinsekten sich nur unmittelbar unter der Rinde der Bäume bewegen. Der Markt für Nadelholz ist allerdings derzeit wegen des massenhaften Anfalls von Stämmen nahezu zusammengebrochen. „Wir haben für das Holz zuletzt weniger als die Hälfte des Preises aus den Vorjahren erzielt“, sagt Gieseke.

Bei der Straßenreinigungsgebühr wirkt sich für die Forstinteressentenschaft der neue Berechnungsmodus, den die Stadt Barsinghausen beschlossen hat, negativ aus. Statt der Frontmeterlänge der Grundstücke wird neuerdings die Quadratwurzel der Grundstücksfläche als Abrechnungsbasis genutzt. Die Waldfläche der Forstgenossenschaft grenzt an vier kleinere Sackgassen am Rand der Kernstadt – darunter den Baltenweg und die Lauenauer Allee. Weil die Waldfläche der Forstinteressentenschaft im Grundbuch nur in zwei Abschnitte aufgeteilt ist, werden nach Giesekes Worten nun 1,6 Millionen Quadratmeter Waldfläche zur Berechnung der Straßenreinigungsgebühr herangezogen. Das Ergebnis: Die Forstinteressentenschaft hat einen Gebührenbescheid über rund 2500 Euro erhalten.

Typische Anzeichen für Käferbefall: Fichten werden trocken und verlieren die Rinde. Die Bäume müssen möglichst schnell gefällt und aus dem Wald entfernt werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Stadt lehnt alle Widersprüche ab

„Wir haben Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt, der aber abgelehnt worden ist“, sagt Gieseke. Die Forstgenossen wollen das nicht hinnehmen: „So kann die Stadt nicht mit uns umgehen angesichts der Probleme, die wir haben“, sagt der Vorsitzende. Von der Straßenreinigung habe die Forstinteressentenschaft schließlich überhaupt nichts. Der Vorstand der Genossenschaft hat sich deshalb entschieden: „Wir reichen Klage gegen den Bescheid vor dem Verwaltungsgericht ein“, kündigt Gieseke an.

Die neue Straßenreinigungsgebührensatzung in Barsinghausen ist umstritten. Wie die Forstinteressentenschaft, so sind auch etliche Landwirte mit vierstelligen Gebührenforderungen konfrontiert worden. Die SPD-Ratsfraktion plädiert für eine Abschaffung der Gebührensatzung, was aus kommunalrechtlichen Gründen aber offenbar nicht möglich ist. Die CDU möchte eine sogenannte Billigkeitsregelung mit einer Maximalgebühr von 250 Euro in der Satzung verankern, hat dafür aber bisher keine Mehrheit gefunden. Stadtsprecher Benjamin Schrader bestätigt, dass die Stadtverwaltung vor Kurzem auf alle eingegangenen Widersprüche gegen Gebührenbescheide reagiert hat. „Die Widersprüche sind abgelehnt worden“, sagt Schrader.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Forstinteressentenschaft reinigt Nistkästen

Wie funktioniert nachhaltige Forstwirtschaft?

Forstinteressenten stellen Infotafeln auf

Sturm richtet große Schäden im Deister an

Von Andreas Kannegießer