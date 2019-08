Barsinghausen

Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt besteht seit 60 Jahren. Aus diesem Anlass tourt Uwe Becker mit einem dreirädrigen Brotmobil durch alle Kirchenkreise und Sprengel der Landeskirche Hannover, um über die Arbeit von Brot für die Welt zu informieren. Zusammen mit Kollegin Madlen Schneider legte Becker am Mittwoch einen Zwischenstopp vor dem Kloster und der Klosterkirche in Barsinghausen ein.

Brotmobil steht vor dem Kloster

Besuch erhielten die beiden Mitarbeiter an ihrem originellen Brotmobil unter anderem von Jungen und Mädchen des evangelischen Marienkäfer-Kindergartens, von den Viertklässlern der Wilhelm-Stedler-Schule sowie von Schülern der fünften und sechsten Klassen des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG). Außerdem berichtete Uwe Becker im Seniorenkreis der Marien-Kirchengemeinde über die Geschichte von Brot für die Welt, die vor 60 Jahren mit einer Hilfsaktion für Indien begann.

Kinder und Erwachsene informieren sich an dem dreirädrigen Brot-Mobil über die Arbeit des Hilfswerks. Quelle: Sabine Freitag

„Vor allem die Frage der Gerechtigkeit bewegt und treibt uns in unserer Arbeit an“, sagte Becker. Und auch Superintendentin Antje Marklein sprach in einer Andacht über die Frage der Gerechtigkeit – nicht nur in ihrer Bedeutung für die Menschen weltweit, sondern auch im Miteinander des eigenen Alltags.

Pastorin Uta Junginger bewertete den Stopp des Brot-Mobils in Barsinghausen als gelungene Aktion. „Menschen im Alter von fünf bis 98 Jahren waren heute bei den Informationsangeboten dabei“, sagte die Pastorin. In wenigen Wochen beteiligen sich Konfirmandengruppen aus Barsinghausen, Kirchdorf und Langreder in Kooperation mit den Bäckereien Hünerberg und Sprengel wieder an der bundesweiten Aktion „5000 Brote“ zugunsten des Hilfswerkes.

Konfirmanden backen Brote

Die Jugendlichen aus Kirchdorf und Langreder backenam Freitag, 27. September, in der Bäckerei Sprengel und geben die Brote dann am Sonnabendmorgen, 28. September, vor dem Bäckereigeschäft an der Suhlenstraße in Langreder gegen Spenden ab. Barsinghäuser Konfirmanden aus der Marien-Gemeinde backen Brote am Mittwoch, 2. Oktober, in der Hünerberg-Backstube für das Erntefest am Sonntag, 6. Oktober.

„So erfahren die Konfirmanden, wie viel Arbeit im Brot steckt und wie viel Spaß es zugleich bereitet, ein Brot selbst zu backen“, betonte Bäckermeister Hendrik Mordfeld. Außerdem lernten die Jugendlichen auf diese Weise den Wert von Lebensmitteln kennen.

Von Sabine Freitag, Frank Hermann