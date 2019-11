Zum dritten Mal hat die Stadt Barsinghausen am Mittwoch einen zentralen Besichtigungstag in den Kindergärten und Krippen der Deisterstadt angeboten. Eltern hatte die Gelegenheit, sich bei persönlichen Besuchen in 21 Betreuungseinrichtungen der Stadt und freier Träger sowie in drei Großtagespflegen über deren Angebote ausführlich zu informieren. Viele Väter und Mütter nutzten diese Möglichkeit.