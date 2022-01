Barsinghausen

Behutsame Auslese für das Frühjahr: Das Bücherhaus am Thie in Barsinghausen setzt nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr nun die beliebte Veranstaltungsreihe „Bücherfrühling“ mit drei Veranstaltungen fort. Geplant sind zwei Autorenlesungen, die wegen der notwendigen Hygiene- und Abstandsauflagen in den Räumen der Petrusgemeinde an der Straße Langenäcker 40 angeboten werden. Außerdem stellt die NDR-Redakteurin und Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg in Hannover ihre neuen Favoriten vor. „Es ist für den Wiedereinstieg nach der Zwangspause ein kleines Programm“, sagt Bücherhaus-Inhaberin Karin Dörner. Im Laden in der Fußgängerzone gibt es auch die Tickets für die Lesungen.

„Unser kostbares Leben“

Zum Auftakt stellt am Donnerstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr die Bestseller-Autorin Katharina Fuchs in der Petrusgemeinde Erlebnisse aus ihrer eigenen Kindheit vor. „Unser kostbares Leben“ – so lautet der Titel des Buches, in dem Fuchs die Geschichte von drei jungen Frauen erzählt, die in den Siebzigerjahren gegen gesellschaftliche Missstände und die Vorstellungen ihrer Eltern rebellieren. Die Autorin beschreibt den Höhepunkt der Umweltzerstörung in den Siebzigerjahren und die dazugehörigen Skandale in einer kleinen Industriestadt: vergiftetes Flusswasser, Tierversuche und Experimente mit Psychopharmaka. Die Teilnahme an der Lesung zu der im Dezember erschienenen biografischen Fiktion kostet 12 Euro pro Person.

„Die Schule am Meer“

„Die Schule am Meer“ – so heißt das Buch, das Autorin Sandra Lüpkes am Donnerstag, 17. März, um 19.30 Uhr in der Petrusgemeinde vorstellt. „Lüpkes ist eine absolute Sympathieträgerin“, sagt Organisatorin Dörner voller Vorfreude. In ihrem historischen Roman erzählt die Autorin eine Geschichte, die 1925 am Rande der Weimarer Republik auf der Insel Juist spielt. Eine Gruppe von Lehrern will eine besondere Form des gemeinschaftlichen Lernens und Lebens schaffen. Doch schon bald nehmen die Spannungen zu. Im Eiswinter von 1929 ist die Insel wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Man rückt ein wenig näher zusammen. Es ist ein Roman über Wagemut und Scheitern, Leidenschaft und Missgunst, Freundschaft und Verrat. Einer Kritik zufolge ist es „eine große Geschichte – hervorragend recherchiert und packend erzählt“. Ein Ticket für die Lesung kostet 10 Euro.

„Frühlingserwachen“

Weil Lesungen der NDR-Redakteurin Stoltenberg seit Jahren bei den Barsinghäusern sehr beliebt sind, hat Bücherhaus-Inhaberin Dörner, die auch die Buchhandlung an der Marktkirche in Hannover betreibt, für diese Veranstaltung die Neustädter Hof- und Stadtkirche an der Straße Rote Reihe in der Calenberger Neustadt in Hannover ausgewählt. „Das ist ein Standort mit viel Platz und guter Akustik“, sagt Dörner. Stoltenberg wird dort unter dem Titel „Frühlingserwachen“ ihre persönlichen Favoriten präsentieren.

Für alle drei Veranstaltungen sind Anmeldungen und Reservierungen wegen einer begrenzten Anzahl verfügbarer Plätze erforderlich und werden im Bücherhaus am Thie entgegengenommen – aber auch unter Telefon (0 51 05) 18 94, per E-Mail an info@buecherhaus-am-thie.de sowie per Whatsapp an (01 51) 54 82 64 60. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.buecherhaus-am-thie.de zu finden.

Von Ingo Rodriguez