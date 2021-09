Barsinghausen

Als der Stadt vor etwa zehn Jahren finanziell das Wasser bis zum Hals stand, beschlossen Verwaltung und Rat, dass kräftig gespart werden müsse. Um zu drastische Steuererhöhungen zu vermeiden, setzte man vermehrt auf Einschränkungen bei den kommunalen Leistungen zugunsten der Bürger. Eine der umstrittenen Maßnahmen war die Entscheidung, gut ein Viertel der etwa 480 öffentlichen Mülleimer im Stadtgebiet zu demontieren. Das wird jetzt wieder rückgängig gemacht. Denn statt Einsparungen brachte die Entscheidung zusätzliche Kosten.

Unmut bei den Bürgern

Das regelmäßige Leeren der Behälter verursache hohe Koste, argumentierte die Verwaltung damals und legte Zahlen vor. Die für die Leerung von 120 Mülleimern aufgewendeten Lohnkosten und die Entsorgung des Inhalts kosteten laut Berechnung über das gesamte Jahr gesehen mehr als 100.000 Euro. Eine schöne Summe, die man leicht einsparen könne – glaubte man. Der Stadt verursachte die Entscheidung aufgrund des Fehlverhaltens vieler Menschen jedoch deutliche Mehrkosten – und Unmut bei vielen Barsinghäusern.

Im Bauausschuss in der vergangenen Woche diskutierten die Mitglieder der Fraktionen nun den Antrag der Verwaltung, die Entscheidung von 2012 rückgängig zu machen. Marlene Hunte-Grüne, Ratsfrau der SPD, trug die Entscheidung damals mit und benannte im Ausschuss einen Grund für den Misserfolg: „Wir hatten damals auf den Cent genau die Einsparung für jeden einzelnen Papierkorb ausgerechnet, und trotzdem sind unsere Einsparhoffnungen nicht eingetreten. Das hat damit zu tun, dass einige von uns Bürgern eben Dreckspatzen sind.“

Wer sich aufmerksam im Stadtgebiet umschaut, versteht was sie meint. Insbesondere in den Randbereichen, wo die Bürger bevorzugt ihre Hunde ausführen, finden sich an den Wegesrändern teils alle paar Meter die bekannten Hundekotbeutel aus rotem Kunststoff. An manchem bei Jugendlichen beliebten Treffpunkt sieht es insbesondere nach den Wochenende ebenfalls stark verschmutzt aus.

Entscheidung doch kein „guter Schritt“

Bezeichnete der damalige Baudirektor Tobias Fischer die Entfernung der Mülleimer im Jahr 2014 noch als „guten Schritt“, so muss die Verwaltung heute zugeben, dass diese Maßnahme bei den Bürgern nachhaltig zu Unmut und bei den Mitarbeitenden des städtischen Bauhofs zu einem erhöhten Arbeitsaufwand geführt habe. In der aktuellen Beschlussvorlage ist zu lesen: „Wenn keine Papierkörbe vorhanden sind, wird der Müll vermehrt in der Umgebung liegen gelassen und muss von den Mitarbeitenden des Baubetriebshofs einzeln aufgelesen werden. Dieses Vorgehen beansprucht deutlich mehr personelle und folglich auch finanzielle Ressourcen.“

Die Beseitigung der Mülleimer war keine gute Idee – dieser Einsicht wollte im Bauausschuss keiner der Anwesenden widersprechen. Jetzt soll laut Beschlussvorlage die Verwaltung beauftragt werden, „bedarfsgerecht“ die auf dem Baubetriebshof bereits vorhandenen Papierkörbe aufzustellen – „vorrangig an Bushaltestellen und Ruheplätzen“. Der Antrag wurde einstimmig angenommen – ohne Diskussion.

