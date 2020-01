Barsinghausen

Mit einer Gedenkstunde und einer Kranzniederlegung am Gedenkstein zwischen Rathaus und Kloster haben am Montagnachmittag rund 50 Barsinghäuser Bürger an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und an die Gräueltaten der Nazi-Diktatur erinnert.

Nach der Befreiung am 27. Januar 1945 sei die Welt der schrecklichen Ereignisse gewahr geworden, die in Auschwitz passiert seien, erinnerte der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Neddermeier ( CDU) in seiner Gedenkansprache. „Das Verständnis der Menschheit über die Geschichte und über das Ausmaß des Bösen, dessen Menschen fähig sind, ist seit damals ein anderes“, sagte Neddermeier. Was damals geschehen sei, könne nicht geändert oder rückgängig gemacht werden. „Es ist für uns aber Auftrag und Verpflichtung zugleich, die Erinnerung an diesen Zivilisationsbruch, das Gedenken an die Opfer und die Verantwortung, die uns heute daraus erwächst, wachzuhalten.“

Rund 50 Bürger gedenken zwischen Kloster und Rathaus der Opfer der NS-Diktatur. Quelle: Andreas Kannegießer

Kein Raum für Hetze und Gewalt

Der stellvertretende Bürgermeister verwies darauf, dass es auch nach den NS-Verbrechen weltweit immer wieder Genozide und Massenmorde gegeben habe, wenn auch nicht in der Dimension des nationalsozialistischen Mordens. „Dennoch darf sich die Menschheit nicht entmutigen lassen“, appellierte Neddermeier. „Wir müssen weiterhin aufstehen und uns gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr setzen.“ Gedenkveranstaltungen wie die in Barsinghausen seien umso wichtiger, da die Zeitzeugen, die das Grauen miterlebt hätten, immer weniger würden und bald nicht mehr berichten könnten. Es gelte, ihre Geschichten für die kommenden Generationen zu erhalten und weiterzutragen.

Neddermeier forderte, besonders mit der Jugend intensiv im Gespräch zu bleiben über die Ursachen von Hass und Vorurteilen. „Hetze und Gewalt dürfen in unserer Gesellschaft keinen Raum haben – gegen wen sie sich auch richten und von wem auch immer sie verübt werden“, bekräftigte der stellvertretende Bürgermeister. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Ratsvorsitzenden Fred Wellhausen ( FDP) legte Neddermeier anschließend den Kranz am Gedenkstein nieder.

Von Andreas Kannegießer