Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat ihren Internetauftritt moderner, frischer und bürgerfreundlicher gestaltet. Nach mehr als eineinhalbjähriger Vorbereitungsarbeit ist die neue Homepage der Stadt unter barsinghausen.de am Mittwochnachmittag freigeschaltet worden. Die Seite ist nicht nur übersichtlicher und optisch ansprechender geworden, sondern bietet auch viel mehr Nutzwert für die Menschen in Barsinghausen. So können Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihre Termine im Bürgerbüro für alle Angelegenheiten online reservieren.

„Wir sind häufig angesprochen worden, dass unser Internetauftritt altbacken sei und nicht mehr dem Stil der Zeit entspreche“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD). Die alte Homepage war rund zwölf Jahre lang ohne grundlegende Veränderungen online. Die Neugestaltung sei lange diskutiert worden, berichtet Hauptamtsleiter Heiko Kramer. Nun sei das Ganze dringlich geworden. „Wir müssen die Verwaltung zukunftstauglich machen“, sagt er.

Menü organisiert sich nach Nachfrage

Bei der Vorbereitung und Umsetzung des neuen Internetauftritts hat das Team des Hauptamtes eng mit der Firma Nolis zusammengearbeitet. „Wir können so auch von den Erfahrungen anderer Kommunen partizipieren“, sagt Kramer.

Der neue städtische Internetauftritt orientiert sich optisch an dem im vergangenen Jahr geschaffenen Onlineangebot Marktplatz Barsinghausen: Gestaltungselemente in den Untermenüs sind vor allem Kacheln, auf die die Nutzer klicken können. Auf der Startseite präsentiert sich die Homepage nun mit einem Übersichtsfoto von Barsinghausen, das nach Kramers Worten je nach Jahreszeit ausgetauscht werden soll. Was den Besuchern der Homepage darüber hinaus als erstes angezeigt wird, hängt von den Zugriffszahlen auf die unterschiedlichen Informationen und Dienstleistungen ab. „Das Menü organisiert sich je nach Nachfrage selbst“, sagt der Hauptamtsleiter.

Bewerberportal hat sich schon bewährt

Ziel sei es, alle Verwaltungsleistungen in der Übersicht zu präsentieren sowie möglichst viele Vordrucke elektronisch anzubieten. Integriert in die neue Homepage ist auch ein Bewerberportal zur Besetzung offener Stellen in der Verwaltung. Damit habe die Stadt bereits erste Erfahrungen gesammelt, berichtet Kramer. „Das Portal hat sich hervorragend bewährt.“ Die Anzahl der Bewerbungen und deren Qualität habe deutlich zugelegt.

Die Stadt Barsinghausen hat im vergangenen Jahr auf ihrer Homepage rund 3,2 Millionen Seitenaufrufe gezählt. „Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl stark gestiegen“, berichtet Stadtsprecher Benjamin Schrader. Der Trend setze sich fort: Auch im Jahr 2021 seien bereits rund 900.000 Zugriffe registriert worden.

Frischer, moderner und mit viel mehr Funktionen: So präsentiert sich der neue Internetauftritt der Stadt Barsinghausen. Quelle: Stadt Barsinghausen/Screenshot

Nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf ist die neue Homepage auch ein gutes Werkzeug zur Selbstdarstellung der Stadt. „Je professioneller der Auftritt ist, desto größer ist die Chance, wahrgenommen zu werden“, sagt er. Vor allem aber sei der neue Auftritt „ein deutlicher Fortschritt für die Menschen vor Ort“. Ziel sei es mittelfristig, alles digital abzuwickeln und beispielsweise Bescheide und Rechnungen ebenfalls online zuzustellen. So werde die Verwaltung entlastet. „Und der Komfort für die Bürger ist höher.“

Kein Nadelöhr mehr nach Wochenenden

Bei der ab sofort möglichen Onlinereservierung von Terminen im Bürgerbüro sind die Kundinnen und Kunden nicht mehr an die Öffnungszeiten des Büros gebunden, wie die Verwaltung betont. In der Vergangenheit seien mitunter nach Feiertagen und Wochenenden bei der telefonischen Terminvergabe mehrere Anläufe nötig gewesen, um durchzukommen. „Genau dieses Nadelöhr soll es nicht mehr geben“, betont Wolf.

Damit die Onlineterminvergabe reibungslos funktioniert, müssen die Bürger die von ihnen gewünschte Dienstleistung bei der Terminvergabe auf der Homepage unbedingt anwählen, betont die Stadtverwaltung. Das Team des Bürgeramtes unter der Regie von Amtsleiterin Susanne Zeitz steht bei Problemen zu den Öffnungszeiten auch weiterhin telefonisch zur Verfügung. Wichtig sei auch, dass Kunden mit einem Wohnsitz außerhalb von Barsinghausen bei der Onlineterminvergabe für die Kraftfahrzeugzulassung auf ihren auswärtigen Wohnsitz hinweisen. Dazu gebe es im Menü eine spezielle Möglichkeit.

Im Interesse effizienter Abläufe appelliert die Stadtverwaltung außerdem an ihre Kunden, dass online reservierte Termine auch wieder gelöscht werden müssen, wenn sie wider Erwarten doch nicht wahrgenommen werden können.

Von Andreas Kannegießer