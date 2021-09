Barsinghausen

In ganz Europa haben sich am Wochenende mehr als 300 Organisationen an der Aktion „Rettungskette für Menschenrechte“ beteiligt. Für Barsinghausen hatten der Verein „Barsinghausen ist bunt“ und der Runde Tisch für Integration zur Teilnahme aufgerufen. Nach Angaben der beiden Organisatorinnen Jutta Sprengel-Steinert und Sybille Bruchmann-Busse kamen nahezu 80 Personen zur kurzen Kundgebung und Menschenkette in die Innenstadt – mehr als erwartet.

„Ein starkes Symbol“

„Es ist ein tolles Zeichen, das wir hier setzen. Und es ist ein sehr gutes Gefühl, sich hier einzureihen“, sagte Sybille Bruchmann-Busse von „Barsinghausen ist bunt“ zum Auftakt. Die Rettungskette für Menschenrechte sei zwar lediglich ein Symbol – „aber ein starkes Symbol“, hatte zuvor Jutta Spengel-Steinert vom Runden Tisch für Integration betont.

Sybille Bruchmann-Busse (rechts) von „Barsinghausen ist bunt“ zieht mit den Menschen in der Rettungskette vom Thie bis zum Europaplatz. Quelle: Privat

Einsatz für ein offenes Europa

Die Menschenkette in mehreren europäischen Ländern sei ein Zeichen der Solidarität und des politischen Willens, dass Europa nicht zur Festung werde und flüchtende Menschen ihrem Schicksal überlasse. „Wir setzen uns ein für ein offenes und friedliches Europa, für die Schaffung sicherer Fluchtwege und für die Bekämpfung der Fluchtursachen – und nicht für die Bekämpfung der Geflüchteten“, erläuterte Bruchmann-Busse. Wichtig seien ein humaner Umgang mit Menschen auf der Flucht sowie die Unterstützung ziviler Seenotretter und ein europäisches Seenotrettungsprogramm.

Im Anschluss an den Auftakt bildeten die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Menschenkette – aufgrund der Corona-Pandemie auf Abstand mit Flatterbandabschnitten in den Händen. So zog die Gruppe über den Thie durch die Marktstraße in Richtung Europaplatz, wo sich die Kundgebung auflöste.

Von Frank Hermann