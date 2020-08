Barsinghausen

Wie soll die Barsinghäuser Innenstadt in den nächsten Jahren gestaltet und weiterentwickelt werden? Antworten auf diese Frage wünscht sich die Stadtverwaltung von den Bürgern. Aus diesem Grund lädt sie Einwohner zu zwei Stadtspaziergängen durch die Innenstadt ein, um über künftige Entwicklungsziele vor Ort zu diskutieren. Die beiden Stadtspaziergänge sind für Montag, 31. August, von 18 bis etwa 20 Uhr, und am Donnerstag, 10. September, von 10 bis etwa 13 Uhr geplant. Treffpunkt ist jeweils vor dem Haupteingang des Rathauses I an der Bergamtstraße.

Viele Veränderungen in der City

Die Stadt Barsinghausen war im Jahr 2008 mit ihrer Innenstadt in das von Bund und Land geförderte Städtebausanierungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen worden. Seitdem hat sich bereits vieles in der City verändert: Die Fußgängerzone ist grundsaniert, die Bahnhofstraße und die Osterstraße sind neu gestaltet worden. Zuletzt hatte die Stadt mit Zuwendungen aus dem Förderprogramm den lange Zeit unbefestigten Parkplatz auf der östlichen Seite der Straße Volkers Hof umgestaltet.

Die Umgestaltung der Bahnhofstraße im Sommer 2018 war ein zentrales Element im Städtebausanierungsprogramm für die Barsinghäuser Innenstadt. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Ziel des Städtebauförderprogramms sei es, „frühzeitig auf sich verändernde demografische und wirtschaftliche Strukturen zu reagieren“ und auch in Zukunft eine bedarfsgerechte Infrastruktur bereitzustellen, teilt die Stadtverwaltung mit. Nun soll das Förderprogramm in die nächste Phase gehen. Dazu muss das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept als Grundlage der weiteren Planung fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Dabei sollen die Bürger Einfluss nehmen können.

Welche Angebote fehlen in der Innenstadt ?

Bei den beiden geführten Stadtspaziergängen will die Verwaltung laut Mitteilung möglichst viele Anregungen sammeln, die dann in die weitere Bearbeitung des Konzeptes einfließen sollen.

Die Stadtplaner wollen vor allem wissen, welche Angebote aus Sicht der Bürger in der Innenstadt fehlen und was die Bürger erhalten und entwickelt wissen möchten. Auf der weiteren Agenda im Rahmen des Städtebauförderprogramms steht eine mögliche Umgestaltung des Bereichs zwischen dem Rathaus I und dem Ziegenteich in der Bergamtstraße. Auch dazu erhoffen sich die Planer Anregungen und Wünsche von den Bürgern.

Die Teilnahme an den Stadtspaziergänge ist kostenfrei, sie werden von Bürgermeister Marc Lahmann und weiteren Vertretern der Stadtverwaltung begleitet. Wegen der Corona-Regeln müssen Interessenten sich jedoch anmelden. Ansprechpartnerin in der Verwaltung ist Nina Wolf, Telefon (05105) 774-2418, E-Mail nina.wolf@stadt-barsinghausen.de.

