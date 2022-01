Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) hat am Holocaust-Gedenktag am Donnerstag einen Kranz am Gedenkstein in Barsinghausen niedergelegt und an die millionenfachen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Als Folge der Corona-Pandemie nahmen nur wenige Besucherinnen und Besucher teil.