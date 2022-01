Herr Schünhof, Sie waren in Barsinghausen aufgrund ihrer Tätigkeit als Winninghäuser Ortsbrandmeister bereits kein unbeschriebenes Blatt. Ihr Bekanntheitsgrad dürfte nach dem Amtsantritt noch einmal stark gestiegen sein. Wie gehen Sie damit um? Können Sie noch ungestört beim Bäcker um die Ecke Ihre Brötchen kaufen?

Das geht noch immer – auch wenn mich jetzt natürlich noch mehr Menschen erkennen. Damit kann ich aber umgehen. Wenn man es nicht mag, dass einen die Leute auch in der eigenen Freizeit ansprechen, dann sollte man nicht Bürgermeister werden. Bürgermeister ist man eben auch 24 Stunden am Tag.

Das Verwaltungsoberhaupt bewirbt das Corona-Testzentrum des ASB im Zechensaal und lässt sich testen. Quelle: Stadt Barsinghausen

Der zeitliche Aufwand, den dieses Amt erfordert, ist also sehr groß. Kennt man Sie denn zu Hause überhaupt noch? Finden Sie noch die Zeit für gemeinsame Aktivitäten oder sind diese auf Eis gelegt?

Im Vergleich zu meiner vorherigen beruflichen Tätig ist es schon ein bisschen mehr geworden, doch das schafft mich jetzt nicht. Ich habe auch früher immer schon unter Dampf gestanden und viel gearbeitet – sei es im Beruf oder bei der Feuerwehr. Ich muss immer irgendetwas tun. Meine Frau hat mal gesagt: ,Der Henning hat keine Langeweile’. Und man muss es ja auch mal so sehen: Vorher bin ich täglich bis zu zwei Stunden auf der Autobahn unterwegs gewesen, um zur Arbeit und zurück zu kommen. Das spare ich jetzt und kann die Zeit stattdessen sinnvoll nutzen.

Wie sieht denn der typische Arbeitstag des Barsinghäuser Bürgermeisters aus? Gibt es den überhaupt?

Ich bin spätestens um 8.30 Uhr im Büro und nicht vor 18.30 Uhr zu Hause. Dazu kommen dann noch die verschiedenen Abendveranstaltungen, wobei sich diese wie auch Veranstaltungen an den Wochenenden in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie natürlich in Grenzen halten. Ein Großteil meines Tages besteht aus Terminen – etwa den Dezernatsrunden, Vorstandssitzungen und zum Beispiel Abstimmungsrunden mit den Hauptverwaltungsbeamten anderer Gemeinden wegen Corona. Dann erledige ich noch meine tägliche Büroarbeit, beschäftige mich mit der Bearbeitung meiner Post und kümmere mich um Personalfragen.

Henning Schünhof (rechts) informiert sich zum Start des Barsinghäuser Impfzentrums an der Marktstraße bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes über die Abläufe. Quelle: Stadt Barsinghausen

Gibt es denn auch Überraschendes? Etwas, das Sie am Morgen noch nicht eingeplant hatten?

Es gibt andauernd Überraschungen. Ich weiß ja nicht unbedingt, was bei einem Termin herauskommt. Gerade jetzt, da etwa die Corona-Auflagen – sagen wir mal – sehr dynamisch sind, muss ich relativ kurzfristig auf ständig wechselnde Situationen reagieren. Oder nehmen wir ein Beispiel aus Barsinghausen. Da haben wir ja bekanntermaßen ein Problem mit unseren Kita-Neubauten. Wenn es heißt, dies oder das könne gerade nicht geliefert werden oder wird deutlich teurer als geplant, müssen wir schnell auf die geänderte Lage reagieren. Wir betreiben derzeit sehr viel Krisenkommunikation.

Gutes Stichwort: In Ihr erstes Bürgermeisterjahr fallen Themen wie die Pandemie, die Organisation der Kommunalwahl, die problembehaftete Realisierung des Kitanothilfeplans. Wie anstrengend waren die vergangenen Monate für Sie?

Ach, ich bin vor Arbeit noch nie davongelaufen. Es sind viele Themen, zwischen denen man schnell hin- und herspringen muss. Doch das bin ich aus meinem Job als Produktionsplaner gewohnt. Da musste ich auch viel sogenanntes Troubleshooting – Fehler- und Störungsbeseitigung – betreiben. Das hält einen geistig fit. Wenn ich hier in meinem Büro sitzen würde und nichts zu tun hätte, würde mir das auf jeden Fall weniger gefallen.

Gelegenheit zum Durchschnaufen: Bürgermeister Henning Schünhof (sitzend) und Mitglieder des Kneipp-Vereins stellen die neue Bank am Deisterhang zwischen Hohenbostel und Bantorf vor. Quelle: Frank Hermann

Sie sagten zu Beginn Ihrer Amtszeit, Sie wollten zunächst möglichst alle Abteilungen der Verwaltung, ihre Mitarbeiter und deren Aufgaben kennenlernen. Sie haben sich zudem von Ihrem Vorgänger umfänglich informieren lassen. Fühlen Sie sich nach einem Jahr mittlerweile eingearbeitet? Würden Sie von sich behaupten, dass Sie jetzt bescheid wissen und Dinge verstehen, die man als Bürgermeister wissen muss?

Als ich Ende Januar anfing, waren wir alle gerade im Lockdown und viele Mitarbeiter im Homeoffice oder in Quarantäne. Da habe ich mich im Rathaus manchmal relativ einsam gefühlt. Diese Situation empfand ich eher als nicht so schön. Ich habe es dann erst ein Dreivierteljahr später geschafft, die meisten Büros zu besuchen. Mir ist es auch nicht gelungen, in den ersten 100 Tagen alle städtischen Liegenschaften zu besuchen. Das hatte ich mir vorgenommen, aber Kontaktvermeidung stand damals an erster Stelle. Was die Verwaltung und die Aufgaben des Bürgermeisters angeht, war ich auch vorher schon nicht unbeleckt, doch habe ich mich natürlich in viele sachliche Themen mittlerweile deutlich tiefer eingearbeitet. Einige Verwaltungsinterna waren für mich anfangs schwer zu verstehen – es gibt Vorschriften und Regeln, die ich schlicht nicht kannte. Manchmal fremdele ich auch immer noch mit Verwaltungshandeln, aber das hat sich durchaus schon gelegt.

Kitas stehen ganz oben auf der Prioritätenliste: Der Bürgermeister (links) hat Spaß mit dem neuen Klettergerät auf dem Gelände des Kindergartens Pusteblume. Quelle: Stadt Barsinghausen

Für das Bürgermeisteramt zu kandidieren ist das eine, nach der Wahl die Verantwortung zu tragen etwas ganz anderes. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass das eigene Handeln einen nicht geringen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt hat? Ist diese Verantwortung für Sie manchmal erdrückend?

Das Gefühl, in der Verantwortung zu stehen, ist mir nicht fremd. Das war in meiner vorherigen Laufbahn nicht anders. Von den Gedanken daran kann ich ein Stück weit abschalten, es erdrückt mich nicht. Doch manches bedrückt mich durchaus. Von meiner Arbeit bei der Feuerwehr bin ich es gewohnt, helfen zu wollen und Schaden abzuwenden. Und wenn sich Eltern bei mir persönlich beklagen, dass sie immer noch keinen Kita-Platz für ihr Kind haben, dann will ich – möglichst sofort – helfen und kann es nicht, weil mir die Hände gebunden sind. Es gab schon Eltern, die vor dem Rathaus gestanden haben und sich beschwerten, da möchte ich gerne helfen, aber manchmal geht das nicht, und ich kann ihre Kinder ja nicht selbst betreuen.

Förderung der Elektromobilität: Henning Schünhof (Zweiter von rechts) bei der Eröffnung von Elektroladesäulen auf dem Parkplatz der Stadtsparkasse. Quelle: Stadt Barsinghausen

Sie sagten vor Amtsantritt, Sie bekämen viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Jetzt werden Sie auch kritisiert für Dinge, die nicht so gut laufen. Wie gehen Sie mit Kritik um?

Wenn es Kritik gibt, nehme ich sie an. Dieses Vorgehen versuche ich, auch in der Verwaltung zu etablieren. Denn Fehler sind nur schlimm, wenn man sie wiederholt und aus ihnen nicht entsprechende Schlüsse zieht. Ich versuche, mein Vorgehen zu reflektieren und unaufgeregt und sachlich mit Kritik umzugehen, um aus Fehlern zu lernen.

Sind Sie zu Hause eigentlich auch „der Bürgermeister“? Sprechen Sie mit Ihrer Familie über berufliche Angelegenheiten und Dinge, wegen denen Sie in der Öffentlichkeit stehen?

Ich bin zu Hause ganz sicher nicht der Bürgermeister. Der ehemalige Regionspräsident Hauke Jagau hat einmal seine Frau zitiert, die sagte: ’Hier zu Hause reicht es nicht, nur eine Idee zu haben. Hier musst Du auch machen.’ Dies trifft ein Stück weit auch auf uns zu. Ich habe den Anspruch, ganz normal zu sein. Ich will authentisch bleiben, denn alles andere nimmt mir meine Familie ohnehin nicht ab. Wir sprechen in der Familie eher selten über Themen, die mich beruflich beschäftigen. Mein Sohn, der noch zur Schule geht, spricht mich schon manchmal auf das Thema Schule an, doch zumeist werden Dinge, die etwa über mich in der Zeitung stehen, zur Kenntnis genommen und nicht weiter kommentiert – außer ich werde zum Beispiel in Leserbriefen angegangen oder es werden irgendwo Unwahrheiten über mich verbreitet.

Was liegt Ihnen in Ihrer Tätigkeit als Bürgermeister am ehesten, und auf was könnten Sie verzichten?

Ich kommuniziere gerne und möchte immer Neues dazulernen. Als Bürgermeister habe ich dazu viel Gelegenheit, und das macht mir viel Spaß. Die Vielschichtigkeit dessen, was man in dem Amt tut, erfährt und lernt, ist sehr interessant. Verzichten möchte ich auf gar nichts. Ich gucke nicht mit dem Gedanken auf die Uhr, wann ich mit diesem oder jenem endlich fertig bin.

Haben Sie sich zu Beginn Ihrer Amtszeit so etwas wie eine Prioritätenliste mit den für Sie wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen erstellt? Wie lauten diese, und wie erfolgreich sind Sie in der Bearbeitung dieser Themen?

Ich habe mir jetzt keine Prioritätenliste mit zig Punkten erstellt (lacht). Aber natürlich gibt es Themen, die herausragen, weil sie eine riesige Herausforderung darstellen. Da haben wir zum einen die Schulneubauten von Wilhelm-Stedler-Schule und dem Schulzentrum. Da müssen wir für den Rat und die Bürger eine verlässliche Kostenkalkulation und einen belastbaren Zeitplan hinbekommen. Es ist ein generelles Problem, dass Kosten- und Zeitpläne in den vergangenen Jahren immer aus dem Ruder gelaufen sind. Da müssen wir als Verwaltung besser werden und auch eine Transparenz reinbekommen. Die Kita-Neubauten sind natürlich ebenso wichtig. Da sehe ich bei uns und unserer Kommunikation auch noch Luft nach oben. Da sind wir teilweise zu optimistisch rangegangen und konnten – weil sich Rahmenbedingungen geändert haben – dann die Erwartungen nicht erfüllen. Da müssen wir jetzt hart am Wind segeln, um möglichst schnell die berechtigten Bedürfnisse der Eltern zu befriedigen. Um Umwelt und Verkehr hätte ich mich in den vergangenen Monaten gerne noch mehr gekümmert. Aber da sind wir trotzdem auf einem guten Weg. Wir haben bereits große Teile des Radverkehrskonzepts umgesetzt und eine Machbarkeitsstudie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung des Gewerbestandorts am Calenberger Kreisel initiiert.

Die Corona-Krise ist aber doch das Thema, das Sie seit Beginn Ihrer Amtszeit am verlässlichsten beschäftigt.

Das stimmt, die Pandemie lässt fast alles in den Hintergrund rücken. Die Verwaltung und ich versuchen, dazu beitragen, dass wir aus der Corona-Krise möglichst gut herauskommen. Dafür unterstützen wir die lokale Wirtschaft, wo es geht. Wir müssen den städtischen Haushalt im Blick behalten. Und ganz wichtig: Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass sich die Stadtgesellschaft in der Krise nicht spalten lässt.

Wie das?

Wir haben zum Beispiel Test- und Impfangebote geschaffen, was viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und die bewerbe ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, um den Menschen zu verdeutlichen, dass ich das Testen und Impfen für die richtigen Mittel halte, der Pandemie zu begegnen.

Zur Person Henning Schünhof wurde am 2. August 1967 in Gehrden geboren. Er lebt seit seiner Kindheit in Winninghausen, wo er auch die Grundschule an der Heerstraße besuchte. 1987 legte er sein Abitur am damaligen Ganztagsgymnasium Am Spalterhals ab. Der Sohn eines Chemielaboranten studierte in Wolfenbüttel Technische Informatik und war anschließend für über 20 Jahre bei der Firma Höft & Wessel in Hannover beschäftigt. Zuletzt arbeitete Schünhof als Produktplaner bei der Aerzener Maschinenfabrik in Rinteln. Der 54-Jährige war für mehr als 20 Jahre Ortsbrandmeister in Winninghausen und zuletzt auch stellvertretender Stadtbrandmeister Barsinghausens. Seit über 35 Jahren ist Schünhof Mitglied in der SPD, mehr als sechs Jahre Mitglied des Rates der Stadt. Henning Schünhof ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von 17 und 20 Jahren.

Was war für Sie als Bürgermeister das Eindrücklichste des vergangenen Jahres?

Das war der Besuch unserer Partnerstadt Kovel in der Ukraine. Zum einen, weil es für mich das erste Mal war, dass ich so weit im Osten, in einem Land des ehemaligen Ostblocks, war. Die Herzlichkeit der Menschen war sehr beeindruckend – ebenso wie die prekären Verhältnisse, in denen viele von ihnen leben. Was mich jedoch zutiefst berührt hat, war eine Ehrungsveranstaltung, an der unsere Delegation teilgenommen hat. Dort wurden die Toten des Krieges – des aktuellen Krieges mit Russland – geehrt. Und dafür kamen die Angehörigen, also die Witwen und ihre Kinder auf die Bühne. Diese Sache hat mich nachdrücklich beschäftigt und bewegt mich immer noch sehr.

Trauen Sie sich eine Prognose für dieses Jahr zu. Wie steht die Stadt Ende 2022 da?

Ich kann nur Hoffnungen aussprechen. Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft mit der Pandemie so umgehen, dass wir bald wieder ein halbwegs normales Leben leben können. Und es wäre schön, wenn meine Mitbürger Ende des Jahres sagen können: „Es war besser als 2021“. (lacht)

Von Mirko Haendel