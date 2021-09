Barsinghausen

Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) beklagt einen zunehmend raueren Umgangston gegenüber städtischen Mitarbeitern. Ziel „unflätigen Verhaltens“ sei oftmals das Team des Bürgerbüros. Der Leiter der Barsinghäuser Verwaltung stellt in einer Pressemitteilung klar, dass die Anliegen der Bürger von seinen Kolleginnen und Kollegen ernstgenommen und „mit großer Sorgfalt und sachlicher Kompetenz abgearbeitet würden“. Ein Teil der Bevölkerung falle mit seinem unangemessenen Auftreten besonders auf.

Kein Verständnis beim Bürgermeister

„Ich habe kein Verständnis dafür, dass meine Kolleginnen und Kollegen mittlerweile fast täglich angefeindet und beleidigt werden“, macht Bürgermeister Henning Schünhof gleich zu Beginn des Schreibens deutlich. Insbesondere in den Bereichen der Verwaltung mit viel direktem Kontakt zu den Bürgern wie beispielsweise dem Bürgerbüro, dem Ordnungsamt oder dem Baubetriebshof seien die Mitarbeitenden bald täglich Verbalattacken ausgesetzt, wie Schünhof kritisiert.

Die Mitarbeiter bekämen nicht selten Sätze wie „Hätte ich mir ja denken können, dass Sie nicht tätig werden wollen“ zu hören. Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold schildert, dass ein häufiger Grund für diese Entgleisungen sei, dass ihre Behörde bei bestimmten Anliegen nicht zuständig sei und aufgrund der Rechtslage nicht tätig werden dürfe. „Leider sind einige Bürgerinnen und Bürger anscheinend der Meinung, dass ihre Befindlichkeiten über den geltenden Gesetzen stehen“, schreibt Schünhof.

Als weiteres Beispiel nennt der Bürgermeister das Thema Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Verwaltung dürfen nicht dazu missbraucht werden, diese Streitigkeiten stellvertretend auszutragen, „weil die betreffenden Personen das direkte Gespräch mit der Nachbarschaft scheuen“. Schünhof stellt klar, dass es ebenfalls keinen Sinn ergebe, sich an ihn zu richten, wenn man wegen Falschparkens einen Bußgeldbescheid bekomme, den man nicht begleichen wolle.

Auffällig häufig seien es nach seiner Einschätzung ältere Menschen, die sich im Ton vergreifen. „Deren Anteil unter den Auffälligen ist deutlich höher als ihr Anteil an der Bevölkerung“, betont Schünhof.

Sündenbock für Versäumnisse der Kunden

Nach Ansicht des Bürgermeisters müssten besonders häufig Mitarbeiter des Bürgerbüros als Sündenböcke für Versäumnisse der Kunden herhalten. Leiterin Susanne Zeitz habe es beispielsweise häufiger erlebt, dass Bürger ausfällig würden, weil sie kurz vor ihrem Urlaub bemerkten, dass ihre Ausweispapiere ungültig sind, sie aber so kurzfristig im Bürgerbüro keinen Termin mehr bekommen. „Wenn die Reise dann nicht angetreten werden kann, ist das eindeutig das Verschulden der Betroffenen, zumal Reiseanbieter bei der Buchung sogar regelmäßig auf die Prüfung der Ausweisdokumente hinweisen“, macht Zeitz deutlich.

Die Bürgeramtsleiterin habe kein Verständnis für Kommentare wie „Ihr seid doch alle zu blöd, um hier zu arbeiten“. Sie entgegnet: „Bei der Personalauswahl für das Bürgerbüro wird auf fachliche Qualifikation, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen gesteigerten Wert gelegt.“ Auch der Vorwurf des Rassismus, den die Mitarbeiter laut Schünhof häufiger zu hören bekämen, sei unzutreffend. Es könne darauf vertraut werden, dass alle Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros gleich behandelt werden.

Hetze im Onlinebereich

Die Anfeindungen beschränken sich offenbar nicht nur auf den persönlichen Kontakt. Auch online, über die sozialen Netzwerke, werde der Ton gegenüber den städtischen Mitarbeitern zunehmend aggressiver. „Es kann nicht angehen, dass gegen städtische Mitarbeiter namentlich oder ämterbezogen gehetzt wird. Insbesondere darf nicht zu Gewalt gegen Mitarbeiter aufgerufen werden. Das wird mit aller Konsequenz zur Strafanzeige gebracht“, macht Schünhof deutlich und wirbt zugleich für Vertrauen. Die Anliegen der Bürger würden ernst genommen. Die Stadtverwaltung suche regelmäßig nach alternativen Lösungen, wenn einem Anliegen nicht stattgegeben werden könne.

Eine Anzeige wegen Beleidigung

Stadtsprecher Benjamin Schrader liefert eine Erklärung, warum ausgerechnet Bürgerbüro und Ordnungsamt häufig Ziel von Anfeindungen werden. „Dieser Teil der Verwaltung steht natürlich im Fokus, weil eigentlich jeder Bürger mit ihnen zu tun hat und dort am ehesten der persönliche Kontakt zustande kommt.“ Es laufe nicht immer alles im Sinne des Bürgers und auch nicht immer alles so spontan wie gewünscht, doch sei die Verwaltung mittlerweile deutlich transparenter als noch vor einigen Jahren, sagt Schrader. Die Mitarbeiter suchten, wenn möglich, das Gespräch und ordneten nicht einfach an. „Und im Vergleich zu anderen Kommunen sind die Wartezeiten bei unseren Ämtern recht gut“, betont der Sprecher.

Der Trend zu aggressivem Auftreten gegenüber Behördenvertretern sei ein allgemeiner Trend. Beschwerden darüber höre er auch aus anderen Kommunen, so Schrader. In Barsinghausen müsse man insbesondere beim Sozialamt und im Bürgerbüro regelmäßig Personen des Gebäudes verweisen. Laut Stadtsprecher habe die Stadt sich allerdings erst ein einziges Mal gezwungen gesehen, wegen einer Beleidung eine Strafanzeige zu stellen.

Von Mirko Haendel