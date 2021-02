Barsinghausen

Barsinghausens neuer Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) fühlt sich gut drei Wochen nach seinem Amtsantritt vor allem von der Corona-Pandemie ausgebremst. Das Stadtoberhaupt bedauert, dass persönliche Kontakte und Gespräche zurzeit nur sehr eingeschränkt möglich seien. Nicht einmal ein Amtsleitertreffen sei derzeit als Präsenzveranstaltung machbar, sagt Schünhof. So müssen auch die meisten Antrittsbesuche bei Einrichtungen und Institutionen einstweilen warten.

Immerhin hat es der Bürgermeister geschafft, nach dem jüngsten Wintereinbruch den Mitarbeitern des Baubetriebshofs persönlich zu danken. Auch den städtischen Bediensteten, die am Nienstedter Pass den Ausflügleransturm in geregelte Bahnen gelenkt haben, hat Schünhof einen Besuch abgestattet. Ansonsten konzentriert sich die Arbeit des Verwaltungschefs derzeit zwangsläufig vor allem auf seinen Schreibtisch.

Erste Bilanz fällt positiv aus

Schünhof spricht von einer „misslichen Situation“ angesichts der coronabedingten Beschränkungen. „Ich bin ein kommunikativer Mensch, da ist das zum Start nicht optimal.“ Dennoch zieht er eine insgesamt positive erste Zwischenbilanz. Er sei sehr freundlich im Rathaus aufgenommen worden, berichtet er. „Ich fühle mich wohl im neuen Amt.“ Auch beim Gang durch die Fußgängerzone werde er trotz Maske häufig freundlich begrüßt. „Das hat mich schon ein bisschen aufgebaut.“

Die Corona-Pandemie behindert nicht nur die Kontakte inner- und außerhalb der Stadtverwaltung, sie bindet zurzeit auch extrem viel Arbeitszeit, wie Schünhof berichtet. Mehrere Stunden pro Woche dauerten allein die Videokonferenzen auf Ebene des Städtetages zum Thema Corona. Zudem tage der städtische Krisenstab zweimal wöchentlich.

Die Corona-Krise habe in vielen Facetten Auswirkungen auf die Stadt, sagt Schünhof. Besonders betroffen seien die Wirtschaft und die Vereine. „Wir wollen nach Kräften unterstützen.“ Eine weitere Folge seien Einnahmeausfälle, mit der die Stadt klarkommen müsse. „Wir werden die Auswirkungen in unserem Haushalt spüren.“

Viele Unterschriften sind zu leisten

Anlass, nach dem Amtswechsel das Ruder im Rathaus grundlegend herumzureißen und einen ganz neuen Kurs als Verwaltungschef zu steuern, sieht Schünhof nicht. „Es wird nicht alles auf links gedreht“, versichert er. Es seien „eher punktuell Dinge, die ich anders sehe als mein Vorgänger“. Als Beispiel nennt er seinen „Hang zu klimaneutraler Mobilität“, die er zu fördern gedenke.

Statt großer Entscheidungen waren es in den vergangenen Wochen „viele kleine Dinge des täglichen Verwaltungslebens“, die Schünhof darüber hinaus beschäftigt haben, wie er erzählt. „Ich muss vieles unterschreiben.“ Für die jeweils Betroffenen kann das durchaus große Bedeutung haben – etwa wenn der Bürgermeister neue Ausbildungsverträge unterzeichnet oder die Eingruppierung von Stellen in eine Entgeltgruppe gemäß des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst per Unterschrift fixiert.

Keine Probleme, nur Herausforderungen

Welchen besonderen Problemen sah sich der Bürgermeister bisher gegenüber? „Ich rede nicht gern von Problemen, sondern sehe das eher als Herausforderung“, betont Schünhof. Eine solche war etwa der Wintereinbruch mit ergiebigen Schneefällen am vorletzten Wochenende. Zahlreiche Bürger hatten sich anschließend in der Verwaltung wegen angeblicher Mängel beim Winterdienst beschwert. Schünhof stärkt seiner Mannschaft jedoch den Rücken und verweist darauf, dass die Stadt sämtliche Kapazitäten beim Winterdienst eingesetzt habe. „Wir können es nicht jedem recht machen“, sagt der Bürgermeister.

In den nächsten Tagen und Wochen stehen nach seinen Worten zwei wichtige Personalentscheidungen an: Endlich besetzt werden sollen die Stelle des Wirtschaftsförderers und die des Stadtbaurates oder der Stadtbaurätin. Für die Bauratstelle gebe es nach der zweiten Ausschreibung einige qualifizierte Personen, die infrage kämen, sagt Schünhof. Die Entscheidung soll Ende Februar in einem sogenannten Assessment-Center fallen, in dem die Bewerber ihre Kompetenzen unter Beweis stellen müssen.

Schulzentrum und Wasserwerk im Fokus

Als weitere wichtige Richtungsentscheidungen in der näheren Zukunft nennt der Bürgermeister die Auftragsvergabe zur Planung der Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals und den Neubau des Eckerder Grundwasserwerks. Kraft Amtes ist Schünhof in den Aufsichtsrat der Barsinghäuser Stadtwerke eingezogen, in dem es zuletzt immer wieder Differenzen gegeben hatte – etwa bei der Bewertung der Arbeit des Unternehmens. „Ich gehe unvoreingenommen an die Dinge heran“, versichert der Bürgermeister. Ein zentrales Ziel seiner Arbeit hatte er bereits im Wahlkampf immer wieder genannt, und nun bekräftigt er es erneut: „Ich will Barsinghausen besser machen.“

Von Andreas Kannegießer