Jugendliche fragen – und vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Barsinghausen antworten: Auf Initiative der Leistungskurse Politik am Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) haben sich Henning Schünhof ( SPD), Roland Zieseniß ( CDU), Wolfgang Pardey (parteilos) und Alfons Holtgreve (UWG) am Montag an einer Podiumsdiskussion vor nahezu 100 Schülern im Schulzentrum Am Spalterhals beteiligt. Die Bewerberin der Grünen, Nadin Quest, fehlte aus Krankheitsgründen. Rieke Duhm und Aaron Täger aus den Jahrgängen 13 und zwölf moderierten die Runde.

„Unsere Jugendlichen wollen sich ein eigenes Bild von den Kandidaten machen. Und sie wollen wissen, was die Kandidaten als gewählte Bürgermeister besser machen würden“, sagte HAG-Schulleiterin Silvia Bethe vor Beginn einer kurzen Vorstellungsrunde der vier Bewerber.

Zwei Themenbereiche

Zwei Themenbereiche hatten die Schüler aus den Politikleistungskursen für die Podiumsdiskussion vorbereitet: Zum einen ging es um die Weiterentwicklung Barsinghausens in den Bereichen der Nachhaltigkeit, des Fahrrad- und Busverkehrs sowie des Klimaschutzes – der aus Zeitgründen allerdings außen vor blieb. Zum zweiten waren die Angebote für Jugendliche in Barsinghausen und die Möglichkeiten, junge Menschen in die politischen Gestaltungsprozesse mit einzubeziehen, ein Thema.

Einmütig sprachen sich die vier Kandidaten dafür aus, Jugendliche in die Entscheidungen für die Lebensbereiche junger Menschen einzubinden. Geeignete Mittel seien insbesondere ein Jugendparlament oder Jugendrat für Barsinghausen sowie eine stärkere Mitwirkung von Jugendlichen in verschiedenen Bereichen der Kommunalpolitik. „Es liegt auch an den jungen Leuten selbst, sich für ihre Interessen zu engagieren“, lautete das übereinstimmende Credo auf dem Podium.

Schüler wollen mitbestimmen

Auch bei den Planungen zur Sanierung des Schulzentrums sollen die Schüler stärker mitbestimmen können – das meinen zumindest die Schüler, wie Moderator Aaron Täger aus dem zwölften HAG-Jahrgang verdeutlichte. Bislang seien die Planungen wegen einer unzureichenden Beteiligungsmöglichkeit für Schulen, Lehrer und Schüler „in den Sand gesetzt“ worden.

Für die nächsten Planungswochen sind allerdings Workshops vorgesehen, um die Wünsche von Schülern und Lehrern für ein zukunftsweisendes Lern- und Arbeitsumfeld besser berücksichtigen zu können. Hinweise auf diesen neuen Ansatz kamen jedoch nicht von den vier Kandidaten, sondern von HAG-Schülerin Hanna Kumm aus dem Publikum. Sie engagiert sich bereits in der Kommunalpolitik – als stimmberechtigte Schülervertreterin im Schulausschuss der Stadt Barsinghausen.

Das Moderatorenduo Rieke Duhm und Aarin Täger animierte die Schüler in der Aula, Nachfragen an die Bewerber für das Bürgermeisteramt zu stellen. „Scheut euch nicht. Es gibt keine dummen Fragen“, betonte Duhm aus dem 13. HAG-Jahrgang. Einige Schüler nutzten dann auch die Chance, um zum Beispiel die Themen der Jugendangebote, der sicheren Fahrradwege oder der Busverbindungen in der Stadt Barsinghausen aufzugreifen.

„Wir sind zufrieden, wie es gelaufen ist. Das war ein guter Anfang für einen politischen Diskurs“, sagte die Moderatorin nach der Podiumsrunde. Zuvor hatten alle vier Bürgermeisterkandidaten an die Jugendlichen appelliert: „Geht wählen!“

Von Frank Hermann