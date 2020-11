Barsinghausen

Roland Zieseniß ( CDU) und Henning Schünhof ( SPD) sind die Sieger im ersten Wahlgang der Barsinghäuser Bürgermeisterwahl. Weil am Sonntag allerdings keiner der fünf Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, gehen nun der Christdemokrat und der Sozialdemokrat am Sonntag, 15. November, in die Stichwahl. Das Endergebnis des ersten Wahlgangs lag bereits gegen 19.15 Uhr vor: Demnach entfielen 32,3 Prozent der Stimmen auf Roland Zieseniß und 28,2 Prozent auf Henning Schünhof. Aus dem Rennen sind nach dem ersten Wahlgang sowohl die grüne Kandidatin Nadin Quest, der von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) unterstützte Alfons Holtgreve als auch der parteilose Bewerber Wolfgang Pardey aus Eckerde. Quest erhielt 23,4 Prozent der Stimmen, auf Holtgreve entfielen 4,2 Prozent. Pardey erreichte angesichts der Tatsache, dass er als einziger im Wahlkampf keinen Parteiapparat hinter sich hatte, mit 11,9 Prozent ein gutes Ergebnis.

Die Wahlbeteiligung blieb mit 47,6 Prozent deutlich hinter den Erwartungen zurück – offenbar haben angesichts der Corona-Pandemie viele Barsinghäuser den Gang ins Wahllokal gescheut. Insgesamt waren rund 28.500 Barsinghäuser Bürger dazu aufgerufen, über das künftige Stadtoberhaupt abzustimmen. 3675 Menschen nutzten die Briefwahl, auch dieser Anteil blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Anzeige

Sieger sind hochzufrieden mit dem Wahlausgang

In ersten Stellungnahmen zeigten sich Zieseniß und Schünhof hochzufrieden über den Ausgang des ersten Wahlgangs. „Ich bin ganz zufrieden und hatte mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet“, sagte Zieseniß. Nun gehe es in den nächsten zwei Wochen darum, den Menschen in Barsinghausen zu vermitteln, „dass ich der bessere Kandidat bin.“ Auch Schünhof ist zufrieden, die Stichwahl erreicht zu haben: „Ich habe gehofft und bin immer optimistisch gewesen“, sagte der Sozialdemokrat. Dieser Optimismus habe auf dem Feedback gefußt, das er im letzten halben Jahr beim Wahlkampf auf der Straße erhalten habe, sagte Schünhof.

Die grüne Kandidatin Nadin Quest war nach eigenen Worten davon ausgegangen, die Stichwahl erreichen zu können. „Dennoch bin ich angesichts der Umstände ganz zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte sie. Sie habe wegen Corona nicht die Chance gehabt, so mit den Menschen in Barsinghausen in Kontakt zu treten, wie sie es geplant habe.

Wolfgang Pardey hätte trotz des zweistelligen Ergebnisses mit mehr Stimmen gerechnet, wie er sagt. „Ich bin nicht zufrieden. Aber die Wähler haben entschieden.“ Der Wahlkampf sei für ihn „eine tolle Erfahrung“ gewesen.

Bitter enttäuscht äußerte sich am Abend UWG-Kandidat Alfons Holtgreve. „Ich bin geschockt, dass ich so durchgerutscht bin“, sagte er. Holtgreve hatte sich demnach durchaus Chancen auf den zweiten Platz und damit auf das Erreichen der Stichwahl ausgerechnet. Die Wähler hätten sich aber klar an den etablierten Parteien orientiert und damit zugleich für ein „weiter so“ in Barsinghausen gestimmt.

Die Corona-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen nicht nur auf den Ablauf der Wahl, sondern auch auf die geplanten Veranstaltungen nach Schließung der Wahllokale. Die vorgesehene große Wahlparty im Zechensaal war frühzeitig abgesagt worden, und auch die Parteien verzichteten auf eigene Zusammenkünfte. Alle fünf Kandidaten verlebten den Wahlabend zu Hause im Familienkreis und verfolgten die Entwicklung der Auszählungsergebnisse über das Internet.

Die Grünen organisierten eine öffentliche Video-Wahlparty, zu der sich alle interessierten Bürger zuschalten durften. Dort blieb die Stimmung allerdings gedämpft, als schon die ersten Ergebnisse sehr frühzeitig darauf hindeuteten, dass Quest die Stichwahl wohl nicht erreichen würde.

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hatte im Vorfeld großen Aufwand betrieben, um den Wahlgang für die Bürger angesichts der Pandemie so sicher wie möglich zu gestalten. Ordner sorgten dafür, dass sich höchstens zwei Wahlberechtigte zur selben Zeit in den Wahlräumen aufhielten. Das Konzept ist aufgegangen. Probleme habe es nicht gegeben, sagte Gemeindewahlleiter Thomas Wolf am frühen Abend. „Wer wählen kommt, der akzeptiert die Umstände.“

Von Andreas Kannegießer