Der Wahltermin für die Barsinghäuser Bürgermeisterwahl im Herbst 2020 ist noch umstritten. Der Rat der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung den Beschluss über den Termin vertagt, nachdem die CDU-Fraktion Beratungsbedarf angemeldet hatte.

Fest steht offenbar, dass Barsinghausens künftiges Stadtoberhaupt nicht an den zunächst von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Terminen gewählt wird: Die Verwaltung hatte den 27. September 2020 als Wahltermin und den 11. Oktober als Tag für eine mögliche Stichwahl genannt. Aus der Politik gab es Kritik besonders am Stichwahltermin: Er falle in die Herbstferien. In nicht öffentlicher Sitzung hat der Verwaltungsausschuss in der vergangenen Woche für den 1. November als Wahltermin und den 15. November 2020 als Tag der Stichwahl votiert. Bedenken innerhalb des Rates gibt es offenbar noch, weil der 15. November nur knapp zweieinhalb Monate vor dem Datum des Amtsantritts des künftigen Stadtoberhaupts läge. Sollte es einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin geben, hätte diese Person eventuell nicht die Möglichkeit, eine vorherige Beschäftigung mit der üblichen Kündigungsfrist zu beenden.

Lahmann will offenbar weitermachen

Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) wird sich wahrscheinlich für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellen. Eine entsprechende Nominierung seitens seiner Partei gilt in diesem Fall als sicher, auch wenn der Amtsinhaber sich in jüngster Zeit nicht nur Freunde in der CDU gemacht hat. SPD und Grüne werden mit eigenen Kandidaten ins Rennen gehen. Beide Parteien wollen ihre Bewerber für das Bürgermeisteramt aber erst im nächsten Jahr präsentieren.

Unter den kleineren Parteien und Wählergruppen, die im Barsinghäuser Rat vertreten sind, gibt es unterschiedliche Antworten auf die Frage nach möglichen eigenen Bewerbern für das Amt des Stadtoberhaupts. So gut wie fest steht, dass die AfD niemanden ins Rennen schicken wird. „Auf gar keinen Fall, das wäre illusorisch“, sagt deren Stadtverbandsvorsitzender Michael Siedler-Borker. „Wir haben niemanden, der eine entsprechende Erfahrung vorweisen könnte.“

AFB hat „gute eigene Leute“

Auch bei der FDP stehen die Zeichen offenbar eher auf Verzicht. „Ich sehe niemanden in unseren Reihen“, sagt Fraktionsvorsitzender Fred Wellhausen. Die Entscheidung müsse allerdings der Stadtverband treffen. Persönlich könne er sich wieder das Vorgehen wie bei der vergangenen Bürgermeisterwahl vorstellen, sagt Wellhausen. Damals hatte die FDP allen Kandidaten im Rahmen einer eigenen Veranstaltung auf den Zahn gefühlt und aufgrund der Eindrücke dann eine Wahlempfehlung formuliert.

Die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) hält es nach den Worten von Ratsfrau Kerstin Beckmann für „nicht ausgeschlossen“, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. „Wir haben mehrere sehr gute Leute, die wir uns gut vorstellen könnten“, sagt Beckmann. Bisher sei noch nicht über das Thema gesprochen worden, „aber wir werden darüber beraten“ – voraussichtlich nach der Verabschiedung des städtischen Doppelhaushaltes für 2020/2021 im Dezember. „Inhalte sind uns wichtig“, betont Beckmann. Gegebenenfalls werde die AFB auch auf andere Kandidaten zugehen, um deren Eignung zu beurteilen.

UWG spricht mit zwei Kandidaten

Auch bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) ist die Wahrscheinlichkeit offenbar groß, dass sie einen eigenen Bewerber aufstellt. „Wir sind in Gesprächen mit zwei Kandidaten aus Barsinghausen“, sagt UWG-Fraktionsvorsitzender Markus Neugebauer. Oliver Reich, der bei der Bürgermeisterwahl 2013 als Unabhängiger immerhin 21,3 Prozent der Stimmen geholt hatte, ist nach Neugebauers Worten keiner dieser beiden Gesprächspartner. Noch sei es aber zu früh, sich festzulegen. „Die Mitgliederversammlung der UWG im Dezember wird festlegen, ob wir mit einem Kandidaten antreten.“ Aus Sicht von Neugebauer „braucht Barsinghausen einen Wechsel im Rathaus“. Stadtoberhaupt müsse jemand sein, „der es schafft, das Personal zu binden und eine gute Stimmung im Rathaus zu schaffen“, sagt der UWG-Sprecher.

