Barsinghausen

Die Barsinghäuser Bürgerstiftung macht sich fit für die Zukunft und erweitert ihren Stiftungszweck, um künftig in vielen Bereichen der Stadtgesellschaft wichtige Hilfe leisten zu können. Die Stiftung hat ihre Satzung aus dem Gründungsjahr 1989 komplett erneuert. Von den Erlösen ihres Grundkapitals hat die Stiftung bislang unverschuldet in Not geratene Familien und Einzelpersonen sowie die Barsinghäuser AWO-Tafel unterstützt.

Stiftung breiter aufstellen

„Jetzt wollen wir uns mit unserer wohltätigen Arbeit breiter aufstellen und möglichst ganz Barsinghausen erreichen“, kündigt Helena Tölcke, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, an. Ziel sei es, die Beihilfen nicht allein auf Privatpersonen in finanzieller Notlage zu beschränken. Vielmehr seien nun auch Zuwendungen für förderungswürdige Projekte aus anderen Bereichen möglich – zum Beispiel für Schule, Kunst, Kultur, Natur, Umweltschutz, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe.

Für diese Neuausrichtung hat die Stiftung ihre 32 Jahre alte Satzung grundlegend erneuert und laut Tölcke an ein modernes Stiftungsrecht angepasst – „ohne dabei den ursprünglichen Gedanken von Stiftungsgründer Siegfried Hähling, bedürftigen Menschen zielgenau und unbürokratisch zu helfen, in den Hintergrund treten zu lassen“, versichert die Vorstandsvorsitzende.

Neuer Stiftungsrat soll bis zu sieben Mitglieder haben

Mittlerweile habe das Finanzamt den neuen Satzungsentwurf bereits positiv beschieden, das Okay der Stiftungsaufsicht stehe aber noch aus. Zudem müssen auch alle 34 Stifter der neuen Satzung schriftlich zustimmen. Darüber hinaus sei die Gründung eines fünf- bis siebenköpfigen Stiftungsrates geplant, der als unabhängiges Gremium die Vorstandsarbeit kontrollieren und begleiten soll. Die Stiftung stellt ihre Arbeit im Internet unter www.barsinghaeuser-buergerstiftung.de vor.

Dank erfolgreicher und risikoarmer Anlagestrategien auf dem Kapitalmarkt gelingt es der Stiftung nach Angaben von Schatzmeister Reinhard Meyer, aus dem finanziellen Grundstock von rund 1,3 Millionen Euro einen Ertrag von jährlich bis zu 25.000 Euro zu erwirtschaften. Dieser Ertrag werde in die Beihilfen investiert. „Allein aus Zinserträgen, wie früher üblich, könnten wir diese Hilfen nicht mehr leisten“, betont Meyer.

Weniger Hilfsanträge in den Corona-Jahre 2020 und 2021

Üblich seien für die Bürgerstiftung jährlich etwa 100 bis 120 Beihilfen mit Beträgen von 50 bis 200 Euro für Menschen, die am Rand des wirtschaftlichen Existenzminimums leben. Die Beihilfen dienen dann zum Beispiel für die Bezahlung von Schulmaterial und Klassenfahrten, von Zahnersatz und anderen medizinischen Kosten oder auch für die Stromrechnung.

Zuletzt seien die Anträge auf finanzielle Unterstützung jedoch deutlich zurückgegangen – auf jeweils rund 30 in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021. „Wir arbeiten eng mit der Familienhilfe der Stadt Barsinghausen zusammen, die Antragsteller an uns vermittelt. Aber wegen Corona waren die Rathäuser lange Zeit geschlossen“, sagt Helena Tölcke. Für die Bürgerstiftung stehe jedenfalls fest: Der Bedarf an Hilfeleistungen ist weiterhin vorhanden.

Kooperation mit der Tafel

Bereits seit längerer Zeit bestehe eine Kooperation mit der AWO-Tafel Barsinghausen: Die Stiftung zahlt jährlich einen Zuschuss von 5000 Euro für den Einsatz der dringend benötigten Kühlfahrzeuge und beteiligt sich an der vorweihnachtlichen Geschenkeaktion im Tafelladen. Für diese Aktion hat die Stiftung jetzt 240 Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro an Tafel-Teamleiterin Heidi Rogge überreicht.

„In unserer Zielgruppe sind auch als Kunden für die Lebensmittelausgabe in den Tafelladen“, erläutert Reinhard Meyer das Engagement. An den beiden Ausgabetagen in der Woche vor Weihnachten will Heidi Rogge die Gutscheine sowie Süßigkeiten, Kaffee und Gebäck an die Kunden verschenken – und vor allem den Kindern eine Freude bereiten.

Jedes Kind aus den Tafelfamilien solle einen Gutschein für Spielzeug oder Kleidung erhalten. Rogge rechnet mit etwa 90 Jungen und Mädchen im Alter bis zu fünf Jahren sowie mit nahezu 140 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Von Frank Hermann