Groß Munzel

Der parkähnliche Garten von Aleksandra und Hans-Dieter Pristin in Groß Munzel, Auf dem Damm 8, ist auch in diesem Sommer wieder Anlaufpunkt für Kunstbegeisterte aus der Region. Das Ehepaar Pristin richtet eine Skulpturenausstellung unter dem Motto „Fun! Bunt, bunter, Lebenslust“ auf seinem aufwendig gestalteten Grundstück aus. Präsentiert werden Werke der beiden Künstler Ralf Klement aus Hüpstedt und Patrick Preller aus Fürth. Die Ausstellung ist in der Zeit von Sonnabend, 5. Juni, bis Sonntag, 22. August, zu sehen.

Ralf Klement ist vielseitig künstlerisch aktiv. In der Munzeler Ausstellung präsentiert er vor allem großformatige Holzobjekte. Patrick Preller hat sich einen Namen mit seinen kunterbunten Metallskulpturen gemacht. In den sozialen Medien ist er unter dem Namen Popartmonster aktiv.

Spielerisches für die Phantasie

Das Thema der Ausstellung solle die Besucher nach der Corona-Zeit erheitern, erläutert Aleksandra Pristin. Präsentiert würden „ein Spiel mit der Wahrnehmung und Spielerisches für die Fantasie“.

Der parkartige Garten von Aleksandra und Hans-Dieter Pristin bildet den Rahmen für die Skulpturenausstellung mit Werken der Künstler Ralf Klement und Patrick Preller. Quelle: Privat

Die Ausstellung wird am 5. Juni mit einer Vernissage eröffnet, die um 14 Uhr beginnt. Der Garten ist bereits ab 13 Uhr geöffnet. Die Eröffnungsrede hält die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf. Dazu gibt es Musik von Hartmut Brandt (Saxophon). Wegen der Corona-Auflagen ist die Gästezahl bei der Vernissage begrenzt. Aus diesem Grund sind Anmeldungen notwendig, die per E-Mail an apristin@aol.com oder telefonisch unter (05035) 2368 möglich sind.

Musikabend mit Projektchor im Garten

In den folgenden Wochen gibt es Kunst- und Gartenführungen jeweils sonntags am 6. und 13. Juni, 4. und 18. Juli, 1. und 15. August immer ab 14 Uhr. Zudem ist der Garten am 6. Juni und 4. Juli in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Für Sonntag, 20. Juni, ab 17 Uhr laden Aleksandra und Hans-Dieter Pristin zu einem Musikabend zum Thema Max und Moritz in ihren Garten ein. Zu hören ist die Kantate in sieben Streichen von Siegfried Strohbach. Ausführende sind ein Wilhelm-Busch-Projektchor sowie Janina Koeppen (Klavier). Die musikalische Leitung hat Nicoleta Ion. Der Eintritt zu dem Musikabend kostet 10 Euro.

Musik auch zur Finissage

Auch die Finissage der Skulpturenausstellung am 22. August ist mit einem Konzert verbunden. Die Finissage startet um 15 Uhr, ab 16 Uhr spielt dann Nicoleta Ion unter dem Motto „Träumerisch, schelmisch, virtuos“ auf dem Hammerflügel.

Von Andreas Kannegießer