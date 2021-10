Beim Labora-Herbstmarkt kamen am Sonntag bei einer Versteigerung in Barsinghausen rund 100 fantasievoll gestaltete Stühle unter den Hammer. Kinder und Jugendliche hatten sie zuvor bunt bemalt – eine Aktion des Runden Tisches für Integration. Der Auktionserlös geht an soziale Einrichtungen.